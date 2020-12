Interior Design auf Spitzenniveau für alle: Service Treff der Wiener Stadtwerke unter den besten fünf Interior Designs beim BOY-Award

Wien (OTS) - Bei einer top-KundInnenberatung geht es allen voran ums Service und das hat viele Facetten. Eine wesentliche Voraussetzung für bestes Service ist, dass sich die KundInnen wohl fühlen können. Dazu gehört eine top-Inneneinrichtung, die der Service Treff den Besucherinnen und Besuchern bietet. Für den begehrten Best of Year Award des Interior Magazin, der in New York verliehen wird, gibt es mehrere tausend Einreichungen, der Service Treff der Wiener Stadtwerke hat es dabei unter die besten fünf in der Kategorie public services geschafft. „Gutes Service braucht hervorragendes Interior Design. Beides findet man heute im Service Treff“, so Irene Antunovic, Leiterin des Service Treffs. Wer also Interior Design und Service auf weltweitem Spitzenniveau erleben will, besucht den Service Treff der Wiener Stadtwerke.

Zwtl.: Ruhige Farbwelten und erfrischende Grüninseln im Service Treff

Die Architekten vom „smartvoll“ haben sich bei der Gestaltung ins Zeug gelegt: 50 verschiedene Oberflächen, bergende Rundformen, konzentrische Raumorganisation, fünf Pflanzeninseln, textile wie auch gläserne Raumtrennungen und eine angenehme, ruhige Farbwelt prägen den stimmigen Gesamteindruck einer Wohlfühlarchitektur, die subtil entfaltet wird, um nicht die passende Sachlichkeit zu übertönen. Die fein ausdifferenzierte Zonierung wird zusammengehalten von einer hoch schwebenden Decke, die mit ihren grau übermalten Röhren und Apparaturen im Blick behält, dass es ein technisches Unternehmen ist, das hier seine Schnittstellen zu allen Kundengruppen definiert.

Zwtl.: Service auf über 1.000 Quadratmetern

Der neue Service Treff der Wiener Stadtwerke umfasst in Summe rund 1.000m² und bietet Beratung & Services von Wiener Linien, Wien Energie, Wiener Netze, Wipark, Wiener Lokalbahnen und Bestattung Wien unter einem Dach. Über 30 MitarbeiterInnen bieten dort verschiedene Services an, sämtliche Anliegen rund um Energieversorgung, Netzanschluss, vom Kauf der Jahreskarte der Wiener Linien über das Ticketservice der Badner-Bahn hin zur Bestellung einer Parkkarte oder der Planung einer Bestattung werden hier behandelt. Die Services sollen verschränkt werden und der Zugang zu gebündelten und daher vergünstigten Produkten wird vereinfacht. Das erspart den KundInnen Wege und somit auch Zeit. Es gibt im Service Treff einen NeukundInnen- sowie einen BestandskundInnenbereich, außerdem einen separaten Bereich für Services der Bestattung Wien, jeweils mit eigenen Wartebereichen.

Zentraler Standort bei der Spittelau mit perfekter öffentlicher Anbindung

Wer sich von den Angeboten und der Innenarchitektur überzeugen will, schaut am besten vorbei. Der Service Treff befindet sich in der Spittelauer Länder 45 und ist verkehrsgünstig gelegen – am besten ist er mit der U6 bzw. der U4 über die U-Bahn-Station Spittelau erreichbar. Öffnungszeiten sind am Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag von 08:00 bis 15:00 Uhr und am Donnerstag von 08:00 bis 17:30 Uhr.

Alle Infos zum Service Treff der Wiener Stadtwerke finden sich unter http://www.servicetreff.at/

