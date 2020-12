Kindertheater und Adventlesung im Landestheater-Stream

Jubiläumsbuch „25 Jahre Theater an der Mauer“

St. Pölten (OTS/NLK) - Das Landestheater Niederösterreich in St. Pölten bietet unter dem Motto „#wirkommenwieder“ ab morgen, Freitag, 11. Dezember, 14 Uhr für insgesamt 48 Stunden frei verfügbar auf der Website www.landestheater.net als Online-Stream für Kinder ab vier Jahren die erfolgreiche Familienproduktion „Die dumme Augustine“ von Otfried Preußler. Ebenfalls für Kinder ab vier Jahren und deren Familien gedacht ist die Adventlesung „Ritter Rost feiert Weihnachten“ von Jörg Hilbert mit Michael Scherff ab Samstag, 12. Dezember, 14 Uhr, die bis Donnerstag, 31. Dezember, online ist. Nähere Informationen beim Landestheater Niederösterreich unter 02742/90 80 80-600 und www.landestheater.net.

Im TAM, dem Theater an der Mauer in Waidhofen an der Thaya, musste die für Samstag, 12. Dezember, vorgesehene Präsentation des Jubiläumsbuches „25 Jahre Theater an der Mauer" abgesagt werden, dafür gibt es an diesem Tag jetzt zur Unterstützung des Theaters von 17 bis 18.30 Uhr im Eingangsbereich des Gebäudes einen Buchverkauf samt der Möglichkeit, TAM-Gutscheinen zu erwerben. Zur Auswahl stehen neben „25 Jahre Theater an der Mauer 1995 – 2020. Eine Erfolgsgeschichte“ von Ewald Polacek auch „Kurzstücke. Minidramen -Dramolette – Sketches. Texte der Dramatischen Schreibwerkstatt im TAM“, herausgegeben von Ewald Polacek, „Vincent und sein Karussell“ sowie „Bruno und sein Bär“ jeweils von Christine Polacek-Eisner, „Löwenzahn - der Lehrer als Entertainer?" von Christine Eisner und „Der Gast frisst die Knödeln net!", die Geschichten und Anekdoten über das legendäre Hotel Eder in Waidhofen an der Thaya von Herbert Höpfl, Johann Kargl, Ewald Polacek und Franz Wieczorek, in einer überarbeiteten Auflage. Nähere Informationen und Bestellungen beim TAM unter 02842/52955, e-mail theater @ tam.at und www.tam.at.

