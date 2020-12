ORF III am Freitag: „Der Österreichische Film“ mit Zweiteiler „Gottes mächtige Dienerin“

Außerdem: „ORF III Spezial“ mit „Wilsberg – Treuetest“; tagsüber Nationalratssitzung in „Politik live“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information überträgt am Freitag, dem 11. Dezember 2020, in „Politik live“ um 9.05 Uhr die letzte reguläre Nationalratssitzung des Jahres, in der das am Vortag begonnene Programm von 112 Punkten und 50 Gesetzesbeschlüssen fortgesetzt wird. Thematisch dominiert das Coronavirus auch diese Sitzung, bei der viele Sonderregelungen verlängert werden sollen. ORF III überträgt live und in voller Länge, kommentiert von Vera Schmidt und Anna Stahleder, in ORF 2 führt Fritz Jungmayr parallel dazu von 9.05 bis 13.00 Uhr durch die Sendung.

Im Vorabend stellt „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) das vom Künstler Robert Zahornicky zur Verfügung gestellte zweiteilige Fotokunstwerk „Vienna, Dorchester County, Maryland“ vor, das im Rahmen der ORF-III-„Licht ins Dunkel“-Gala ersteigert werden kann:

Im Hauptabend präsentiert „Der Österreichische Film“ den zweiteiligen Spielfilm „Gottes mächtige Dienerin“ (ab 20.15 Uhr) über die faszinierende Lebensgeschichte Pascalina Lehnerts, die für den späteren Papst Pius XII. über Jahrzehnte als Haushälterin und persönliche Referentin tätig war. Die junge Schwester Pascalina wird von Annika Preil gespielt, während Christine Neubauer die Erwachsenenrolle verkörpert. Remo Girone tritt als Nuntius Eugenio Pacelli – der spätere Papst Pius XII. – in Erscheinung. In dem historischen Drama aus 2011 führte Marcus O. Rosenmüller Regie.

Zum Abschluss des Abends zeigt „ORF III Spezial“ die „Wilsberg“-Folge „Treuetest“ (23.25 Uhr) aus dem Jahr 2012.

