„Quiz ohne Grenzen“: Jörg Pilawa präsentiert neue Eurovisionsshow am 12. Dezember in ORF 1

Europäischer Quizabend mit acht Prominenten aus acht Ländern u. a. mit Adele Neuhauser, Günther Jauch, DJ Bobo und Kaya Yanar

Wien (OTS) - Jörg Pilawa begrüßt am Samstag, dem 12. Dezember 2020, um 20.15 Uhr in ORF 1 zur neuen Eurovisionsshow „Quiz ohne Grenzen“! Es wird spannend, wenn acht Prominente aus acht Ländern in mehreren Spielrunden mit kniffligen Quizfragen und unterhaltsamen Aktionsspielen gegeneinander antreten: In zwei Duellrunden und einer „Hoffnungsrunde“ geht es um den Einzug in Finale und um 50.000 Euro für den guten Zweck. Neben der österreichischen Kandidatin, Schauspielerin Adele Neuhauser – auch zu sehen im neuen Austro-„Tatort: Unten“ am 20. Dezember in ORF 2 – spielen Moderator Günther Jauch für Deutschland, Musiker DJ Bobo für die Schweiz, „Tatort“-Kommissar Miroslav Nemec für Kroatien, Musiker Samu Haber für Finnland, Moderator Markus Lanz für Italien, Comedian Kaya Yanar für die Türkei und Schauspielerin Emilia Schüle für Russland.

Ebenfalls mit dabei ist die „Blue Man Group“, die große europäische Hits auf eine ganz besondere Weise neu interpretiert. Außerdem gibt es einige tierische Überraschungsbesuche und natürlich viele spannende Fragen zum Staunen und Mitraten.

