FPÖ – Fürst: Maskenpflicht im Unterricht ist nicht gelinderes, sondern ungeeignetes Mittel

Erlösen Sie die Kinder endlich von psychischen Belastungen und Angstmacherei!

Wien (OTS) - In der Aktuellen Stunde des Nationalrats über die Auswirkungen der Corona-Maßnahmen auf Kinder und Jugendliche appellierte die freiheitliche Klubobmann-Stellvertreterin NAbg. Susanne Fürst an die Bundesregierung, den Maskenzwang in den Schulen aufzuheben. „Ich bin mir als Frau und Mutter nicht zu schade, Sie nicht nur zu kritisieren, sondern Sie ausdrücklich darum zu bitten“, sagte Fürst. Es sei den Kindern nicht zumutbar, sechs bis acht Stunden lang – den Schulweg eingerechnet oft noch länger – eine Maske zu tragen.

„Wir Eltern schicken unsere Kinder nur gesund in die Schule – wie immer. Und wir achten darauf, dass sie sich regelmäßig die Hände waschen – wie immer“, versicherte Fürst und zitierte hinsichtlich der Corona-Situation Erkenntnisse des renommierten Wissenschaftlers und Arztes für Kinder- und Jugendheilkunde, Reinhold Kerbl, wonach Kinder selten betroffen und keine „Superspreader“ seien – und schon gar nicht „ihre Großeltern töten“ würden.

Angesichts der gestrigen Äußerungen des Bundeskanzlers, der sich lieber am deutschen „Polit-Virologen“ Drosten orientiere, der einen langen Lockdown auch für Schulen befürwortet, laufe ihr ein Schauer über den Rücken. „Jeder soll sich verhalten, als wäre er infiziert“, hatte Drosten gefordert. „Wenn wir das machen, dann landen wir alle in der Psychiatrie“, warnte Fürst.

„Machen Sie endlich Schluss mit der Angstpropaganda gegenüber den Kindern, denen schwerste Strafen angedroht werden, wenn sie sich nicht genauestens an alle Abstands- und Maskenregeln halten“, appellierte Fürst. „Lassen Sie die Kinder in Ruhe. Sie gehören in die Schule und müssen etwas lernen!“

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at