Constantin Film und Doron Wisotzky verlängern ihre exklusive Zusammenarbeit um weitere drei Jahre (FOTO)

München (ots) - Constantin Film und Doron Wisotzky verlängern ihre exklusive Zusammenarbeit ab dem 1. Januar 2021 um weitere drei Jahre. Der Vertrag mit dem renommierten Drehbuchautor umfasst neben der Autorentätigkeit auch die Stoffsuche und -entwicklung für künftige Kinofilme.

Doron Wisotzky: "Ich habe bei der Constantin ein wunderbares Zuhause gefunden und freue mich auf weitere tolle Jahre mit diesem starken Produzententeam."

Martin Moszkowicz, Vorstandsvorsitzender der Constantin Film: "Ich freue mich sehr, dass wir unsere erfolgreiche Zusammenarbeit mit Doron Wisotzky weiter fortsetzen können und ich bin sicher, dass wir gemeinsam viele erfolgreiche Produktionen auf die Beine stellen werden."

Doron Wisotzky wurde 1980 in Frankfurt am Main geboren. Nach dem Abitur und einer Ausbildung zum Medienkaufmann, studierte er Regie und Drehbuch an der Hochschule für Fernsehen und Film München. Noch während dem Studium lernte er Matthias Schweighöfer kennen, der nach Gründung der Pantaleon Films auf der Suche nach einem Autor war. Ihr erstes gemeinsames Projekt, "What a Man", wurde zu einem Publikums-Hit. "Schlussmacher", der zwei Jahre später in die Kinos kam, konnte den Erfolg ihres Erstlings sogar noch übertreffen und gewann neben dem "Bambi" und der "Romy" (als "Bester Film") auch den Deutschen Filmpreis in der Publikumskategorie. Zahlreiche weitere Drehbücher und Filme folgten. Darunter der Kinofilm "Halbe Brüder" von Christian Alvart und der Sat.1 Primetime-Erfolg "Für Emma und Ewig", bei dem Wisotzky selbst Regie führte. Im Oktober 2021 startet CONTRA, der neueste Film von Sönke Wortmann, bei dem Wisotzky das Drehbuch schrieb.

Seit 2013 unterrichtet Doron Wisotzky an der HFF München und ist dort seit 2014 Abteilungsleiter der Drehbuchabteilung.

Eine ausführliche Filmografie findet sich auf der Website der Agentur ABOVE THE LINE.

