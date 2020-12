FPÖ – Brückl zu Kogler: „Schau ma amoi!“ – ist Ausdruck einer puren Hilflosigkeit

Schulschließungen und Massentests sind der Entscheidungsgewalt des ÖVP-Kanzlers entsprungen

Wien (OTS) - „Vizekanzler Kogler stellt sich vor das Rednerpult und ‚schwurbelt etwas von Steinzeit und klopft lediglich Sprüche‘. Ein derartiges Verhalten zeugt von Hochmut, denn es geht nämlich um die Zukunft unserer Kinder und ob diese dann überhaupt eine Bildung erhalten können. Das einzige, was aber Kogler dazu über seine Lippen brachte, war: ‚Schau ma amoi!‘ – das ist der Ausdruck einer puren Hilflosigkeit“, kritisierte heute FPÖ-Bildungssprecher NAbg. Hermann Brückl im Zuge der Aktuellen Stunde.

„Seit März dieses Jahres hat die schwarz-grüne Regierung nicht an einer strategischen Lösung dieser Probleme gearbeitet. Der grüne Vizekanzler samt seinen Regierungskollegen befinden sich auf einer Irrfahrt und sind bis heute planlos - quasi ohne geeignetes Kartenmaterial, ohne Sextant segeln sie durch den Nebel der Corona-Pandemie. Spätestens zum Zeitpunkt des ersten Lockdowns hätte die Regierung beginnen müssen, an einer langfristigen Strategie zur Lösung der Probleme zu arbeiten. Stattdessen haben ÖVP und Grüne eine Verbotskultur gefördert, haben Grund- und Freiheitsrechte eingeschränkt und haben eine Kommunikationskultur eingeführt, die hinter verschlossenen Türen und lediglich als Einbahnstraße von oben nach unten vonstattengeht“, kritisierte Brückl.

„Diese Vorgangsweise ist kein Krisenmanagement, sondern zeugt einerseits von Hilflosigkeit, andererseits aber auch von der Vermessenheit, Meinungen nur dann zu hören, wenn sie im Sinne der Regierung sind. Unsere Kinder, unsere Jugendlichen befinden sich seit beinahe zehn Monaten immer wieder in einer gesellschaftlichen und sozialen Isolation. Diese bringt aber größte Gefahren mit sich, wie etwa Unsicherheit, Zukunftsängste, Bildungsstopp oder Bildungsverlust“, erklärte der FPÖ-Bildungssprecher.

„Der ÖVP-Kanzler hat im Alleingang im Herbst und entgegen aller Expertenmeinungen und auch entgegen der Meinung seines Koalitionspartners die Schulen de facto geschlossen und die Schüler aber auch die Lehrer in ein Distance-Learning geschickt. Obwohl nachweislich bekannt ist, dass die Schulen nicht die Treiber des Infektionsgeschehens sind“, erklärte Brückl.

„Die Entscheidung, die Schulen de facto zu schließen, war ein Fehler. Sie stellt eine Zäsur im Leben unserer Kinder dar. Präsenzunterricht kann niemals durch Distance-Learning ersetzt werden. Die Folgeschäden beschränken nicht nur das Bildungsniveau oder die Berufsaussichten, sondern stellen auch eine Last für unsere Kinder dar, die auf ihr Gemüt, auf ihr Wesen und auf ihre Seele drückt. Die Folgeschäden sind, wie wir leider sehen müssen, tiefgreifend, sie sind nachhaltig und auch dramatisch“, betonte Brückl.

„Die Schulschließungen und die Massentests sind der Entscheidungsgewalt des ÖVP-Kanzlers entsprungen - beides wurde aber von der Bevölkerung nicht verstanden. Worin liegt nämlich der Sinn, Schulen zu schließen, wenn sich in diesen nicht das große Infektionsgeschehen abspielt? Worin liegt der Sinn, gesunde Menschen in Massen testen zu lassen? Worin liegt der Sinn, dass Kinder während des Unterrichts Masken tragen müssen?“, fragte Brückl und weiter: „Diese schwarz-grüne Regierung gibt Milliarden Euro an Förderungen und Entschädigungen aus – manches ist sinnvoll, manches nicht. Aber wo sind die Budgetmittel für die Begleitmaßnahmen, die sicherstellen, dass die Folgeschäden aus dem Schul-Lockdown möglichst geringgehalten werden? Es darf nämlich unter unseren Kindern keine Lockdown-Verlierer und keine Corona-Verlierer geben.“

