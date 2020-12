FPÖ – Hofer: Minister Anschober muss politische Verantwortung für Placebo-Masken für Altenwohnheime übernehmen

FPÖ fordert zentralen Ankauf von Schutzausrüstung durch den Bund und strenge Qualitätskontrolle

Wien (OTS) - Seit mehreren Wochen ist bekannt, dass ab dem Sommer 10 Millionen FFP2-Masken aus China vom Gesundheitsministerium an Altenwohn- und Pflegeheime verteilt wurden. Die vermeintlich sichere Schutzausrüstung stellte sich allerdings als großteils ungeeignet heraus. „Seither wird die Verantwortung für diesen größten gesundheitspolitischen Skandal wie eine heiße Kartoffel weggeschoben. Das muss ein Ende haben, die politische Verantwortung dafür muss der Gesundheitsminister wahrnehmen“, fordert FPÖ-Bundesparteiobmann NAbg. Norbert Hofer. Das herzeigen von Taferln und das Abhalten von Pressekonferenzen täusche längst nicht mehr über eine Tatsache hinweg: Herr Anschober kann es einfach nicht. Faktum sei darüber hinaus, dass die Masken in Absprache mit dem Gesundheitsminister dann über das Wirtschaftsministerium vom Rotem Kreuz angeschafft wurden. Es wurde allerdings vorab nur eine Charge der Masken auf ihre Qualität überprüft. Es wäre Anschobers Aufgabe gewesen, darauf zu achten, dass unsere Altenwohnheime nicht mit Placebo-Masken beliefert werden und es eine zuverlässige Qualitätskontrolle gibt. Norbert Hofer: „Dass es vor allem seit dem Herbst in Altenwohn- und Pflegeheimen besonders viele Corona-Erkrankungen – zumeist mit schwersten Verläufen bis hin zum Tod – zu verzeichnen gab und gibt, ist nicht mit einem Volksschullehrertaferl wegzudeuten. Jetzt muss lückenlos recherchiert werden, wie viele Masken in welchen Heimen im Einsatz waren und welche – zum Teil leider – letalen Folgen das für die Bewohner in diesen Institutionen hatte.“

Es sei – wie von Hofer seit Monaten klargelegt – Aufgabe des Bundes, Schutzausrüstung zentral anzukaufen. Das müsse die Bundesregierung direkt erledigen und nicht über Dritte. „Denn damit entzieht sich Anschober auch dem parlamentarischen Interpellationsrecht im Zusammenhang mit den Details des Placebo-Deals. Die Verantwortung liegt eindeutig im Bereich des Gesundheitsministers, der gefährdende Masken an die Altenwohn- und Pflegeheime verteilt hat“, hält der FPÖ-Bundesparteiobmann abschließend fest.

