Leb wohl, Gudrun, wir werden immer in Liebe an dich denken!

Die Asche der beim Terroranschlag in Wien getöteten Frau (44) wurde im engsten Familien- und Freundeskreis in der Natur beigesetzt.

Wien (OTS) - "Wir konnten Gudrun ihren letzten Wunsch erfüllen“, sagt Irmgard P., die Schwester von Gudrun S., die am 2. November 2020 beim Terroranschlag in Wien getötet wurde. „Gudrun wollte schon immer eine würdige, aber nicht zu traurige Naturbestattung bei einem Baum. Das innovative Bestattungsunternehmen Naturbestattung GmbH hat mit viel Liebe, schöner Musik und einer für sie stimmungsvollen Trauerrede eine würdevolle Baumbestattung ganz in unserem Sinne durchgeführt“, so Irmgard P.

Für sie waren die letzten Wochen eine sehr schwierige Zeit, obwohl es viel Anteilnahme aus dem Familien- und Freundeskreis gab. Elisabeth Zadrobilek und Marlies Zadrobilek, Geschäftsführerin der Naturbestattung GmbH und das von Daniel Tiefenbacher geführte Bestattungsunternehmen Bestattung Zadrobilek unterstützen die Familie in dieser Ausnahmesituation und übernehmen einen großen Teil der Begräbniskosten. Marlies Zadrobilek: “Es war uns ein persönliches Anliegen hier unsere Unterstützung zu geben, da seitens der Regierung keine finanzielle Unterstützung jeglicher Art angeboten wurde.“

Mit der Beisetzung der Urne soll das Gedenken an Gudrun nicht zu Ende sein. Dafür sorgt auch die Website "Two Million Hearts For Vienna" (www.twomillionhearts.org), die Mitglieder der Familie sowie Freundinnen und Freunde eingerichtet haben. Dort gibt es auch einen Nachruf und ein Video von der Beisetzung, damit alle, die das möchten, auch virtuell gedenken können.

Link-Video: https://youtu.be/m8NT6SgG9kM

„Das hätte Gudrun sehr gefallen“, so Irmgard P. weiter. „Es werden Spenden gesammelt, die direkt an das Frauenhaus Mödling gehen. Gudrun hat sich immer für andere Menschen eingesetzt und Projekte unterstützt, die Frauen und geflüchteten Menschen zugutekommen. Sie war einfach ein feiner Mensch!“ erklärt Irmgard P. „Wien hat knapp 2 Millionen Einwohner. Wir, ihre Freunde und Familie, wollen gemeinsam 2 Millionen Zeichen setzen. 2 Millionen gegen Intoleranz, gegen Hass, gegen Ausgrenzung“, so Irmgard P. abschließend.

Informationen zur Naturbestattung: www.naturbestattung.at

