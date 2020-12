COBIN claims: Anzeige bei der Datenschutzbehörde nach Schließfach-Coups

Anwalt: Diebstahl von Magnetstreifen-Daten und PIN-Code war nur wegen veralteten technischem System möglich

Wien (OTS) - Die Einbrüche in Safe-Schließfächer haben nun für die verantwortlichen Banken auch ein datenschutzrechtliches Nachspiel. Der Vorsitzende des COBIN claims-Beirates Rechtsanwälte, Dr. Wolfgang Haslinger, hat eine Anzeige bei der Datenschutzbehörde erstattet: „Dass mit einem einfachen Lesegerät Daten von Magnetstreifenkarten der Kunden klammheimlich kopiert werden und mit einer verborgenen Kamera PIN-Code-Eingaben ausgespäht werden konnten, beweist, dass die technischen Schutz-Standards der Banken veraltet und unzureichend sind. Das Datenschutzrecht trägt Unternehmen die Pflicht auf, ausreichende technische Vorkehrungen auf der Höhe technischer Standards unserer Zeit zu treffen“, so Haslinger: „Dadurch wurden die betroffenen Kunden in ihrem Grundrecht auf Datenschutz verletzt, zumal den Tätern das Auslesen der persönlichen Daten durch grob fahrlässige Untätigkeit erleichtert wurde. Entgegen Art. 32 DSGVO wurden dadurch die persönlichen Daten der Kunden in ihrer Sicherheit gefährdet wodurch den Kunden Schäden in Millionenhöhe erwachsen sind.“

Laut Haslinger drohen den Banken Verwaltungsstrafen, weil die Zugangs-Daten der Kunden selbstverständlich auch Daten darstellen, die durch das Datenschutzrecht besonders zu schützen sind. Magnetstreifen-Karten, die in den 1980-er-Jahren gebräuchlich waren, sind heute natürlich nicht mehr Stand der Technik.

Betroffene können sich an COBIN claims wenden. Der Verein verwendet sich dafür, dass Geschädigte zu vergünstigen Konditionen in Kläger-Gruppen oder via Prozess-Finanzierung ohne Kosten (aber gegen eine Prämie an einen Finanzierer im Erfolgsfall) Rechte durchsetzen können.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Oliver Jaindl, Obmann COBIN claims: 01/376 00 31 - 100

Dr. Wolfgang Haslinger, Rechtsanwalt, Vorsitzender des Beirates Rechtsanwälte/COBIN claims: 01/712 84 79