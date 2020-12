„Agatha Christie – Königin der tausend Morde“: „Universum History“ über die Geheimnisse des Lebens der Krimiautorin

Am 11. Dezember um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Sie ist eine der erfolgreichsten Autorinnen der Literaturgeschichte: die Schriftstellerin und Krimiautorin Agatha Christie. Weltweit sollen mehr als zwei Milliarden ihrer Bücher verkauft worden sein. Sie schuf legendäre Figuren wie Miss Marple und den Detektiv Hercule Poirot. Die neue „Universum History“-Dokumentation „Agatha Christie – Königin der tausend Morde“ von Matt Cottingham (ORF-Bearbeitung: Judith Brandner) zeigt am Freitag, dem 11. Dezember 2020, um 23.05 Uhr in ORF 2 ein Porträt dieser faszinierenden Frau, das den Geheimnissen des Lebens der Britin auf den Grund geht.

Nur die Bibel oder die Werke Shakespeares werden häufiger gelesen als die Krimis von Agatha Christie. Wer kennt sie nicht, ihre wichtigsten Charaktere? Miss Marple, die etwas schrullige alte Dame, die mit dem Pfarrer Tee trinkt und sich gerne als scharfsinnige Amateurdetektivin betätigt, oder den eleganten Detektiv Hercule Poirot mit dem gezwirbelten Schnurrbart. Wer aber war die Person Agatha Christie?

Obwohl sie als die Königin der Wohlfühlkrimis gilt, war sie selbst alles andere als einfach gestrickt. Sie war scheu und zurückhaltend, hatte oft düstere Gedanken, durchlebte mehrere unglückliche Phasen. Dies alles inspirierte ihr Schreiben. Agatha Christie wurde am 15. September 1890 in der südenglischen Stadt Torquay geboren. Sie stammte aus ursprünglich wohlhabendem Haus und wurde fast nur von der Mutter zu Hause unterrichtet. Später geriet die Familie in finanzielle Schwierigkeiten, der Vater starb früh. Einsamkeit und Isolierung in der Kindheit kurbelten die Fantasie der jungen Agatha Christie an. Während des Ersten Weltkriegs arbeitete sie als Krankenschwester und in einer Apotheke als Arzneimittelbestellerin, lernte den Schrecken der Schlachtfelder kennen, aber auch die Segnungen der modernen Medizin – und sie befasste sich mit Gift.

Das Scheitern ihrer ersten Ehe, fast zeitgleich mit dem Tod ihrer Mutter, versetzte ihr einen schweren Schlag und stürzte sie in Verzweiflung. Und dann verschwand sie eines Tages plötzlich. Eine grandiose Inszenierung, die sie in die Schlagzeilen brachte und ganz England um sie bangen ließ. Um sich von den Tiefschlägen zu erholen, entschied sie sich Ende der 1920er Jahre zu einer ausgedehnten Reise in den Nahen Osten und reiste mit dem Orient-Express nach Bagdad. Diese Reise sollte ihr Leben entscheidend verändern. Im Nahen Osten fand sie eine neue Liebe – unter Archäologen, bei den alten Ausgrabungsstätten. Von da an ging es rasant aufwärts. Ihr Schreiben wurde vom Hobby zu einem ernsthaften Beruf. Der Zweite Weltkrieg schließlich machte ihr die eigene Sterblichkeit bewusst und trieb sie zu geradezu besessenem Schreiben an – sie publizierte drei bis vier Bücher pro Jahr.

In der Dokumentation „Agatha Christie – Königin der tausend Morde“ kommen Mitglieder ihrer Familie zu Wort, sowie Experten und Expertinnen, die die ihr Werk am besten kennen. Einblicke in ihr persönliches Archiv mit Briefen, Manuskripten und 73 akribisch geführten Notizbüchern zeigen, wie die erfolgreichste Krimiautorin der Welt gearbeitet hat, wie unglaublich geschickt sie die Handlungsfäden ihrer Geschichten verwoben und versponnen hat.

Agatha Christie schrieb 66 Romane, zahlreiche Kurzgeschichten, zwei Autobiografien, mehrere Lyrikbände und 23 Bühnenstücke. Diese wurden für fünf Hörspiele, 22 Kinofilme, 76 Fernsehfilme, 19 Zeichentrickfilme sowie einige Computerspiele adaptiert. Sie starb am 12. Jänner 1976 in Wallingford/Oxfordshire.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at