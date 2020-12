Herr: ÖVP-Blockadepolitik geht auf Kosten von Klimaschutz

Herr fordert Transformationsfonds zur Umgestaltung der heimischen Industrie

Wien (OTS/SK) - Anlässlich der Verhandlungen zu den CO2-Reduktionszielen für die EU übt SPÖ-Umweltsprecherin Julia Herr am Donnerstag Kritik an der ÖVP: „Wieder einmal scheitern Fortschritte im Bereich Klimaschutz an der ÖVP-Blockadehaltung und Klientelpolitik.“ So wollen österreichische Regierungsvertreter EU-Positionen abschwächen, etwa im Bereich der Landwirtschaft, wie vorliegende Dokumente beweisen. Weiters kritisiert Herr, dass es die Regierung seit mehr als einem Jahr nicht schaffte neue CO2-Ziele für das kommende Jahr zu definieren. “Österreich ist damit wohl das einzige Land in der EU ohne konkrete Reduktionsziele für das kommende Jahr 2021“, so Herr die darauf hinweist, dass ein Plan fehlt, wie die angepeilte CO2-Neutralität 2040 erreicht werden soll. ****

Die SPÖ-Umweltsprecherin kritisiert außerdem die Planlosigkeit der Regierung im Bereich Klimaschutz und Wirtschaft: „Wir brauchen eine Wirtschaft unter anderen Prämissen. Es geht darum, Arbeitsplätze unter der Berücksichtigung von Klimaschutz zu erhalten und neue zu schaffen.“ Von der Regierung gibt es bisher nur Lippenbekenntnisse und auch die wenigen Zeilen im Regierungsprogramm würden hier nicht ausreichen, so Herr. Sie fordert deswegen einen Transformationsfonds, der Budget für die sozial gerechte und ökologische Umgestaltung der heimischen Industrie bereitstellt und so die Jobs in dem Bereich sichern kann. “Es braucht gezielte Investitionen in neue Technologien, in Forschung und Entwicklung für die Schaffung zehntausender grüner Arbeitsplätze. Das ist alternativlos”, so Herr.

Die SPÖ-Umweltsprecherin appelliert deswegen an die ÖVP sich hier endlich zu bewegen: „Wenn selbst Unternehmen wie IKEA oder SPAR mutigere Ziele und deren Umsetzung fordern, müsste auch der letzte fossile Bewahrer in der ÖVP aufwachen. Wir brauchen mutige CO2-Reduktionsziele und einen Plan wie wir einen sozial gerechten Übergang in ein anderes Energie-Zeitalter schaffen. Das darf nicht an der Blockadehaltung der ÖVP scheitern”, so Herr abschließend. (Schluss) up/mp/PP

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at