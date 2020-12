„3 Am Runden Tisch – ein konstruktives Streitgespräch“ zum Thema „Erst das Klima, jetzt Corona: Flugreisen ade?“

Bei Patricia Pawlicki diskutieren Alexis von Hoensbroech und Barbara Blaha – am 11. Dezember um 22.35 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Weihnachten ist auch die Zeit der Fernreisen. Doch mit Corona und den Reisebeschränkungen bleibt es vorerst bei der Sehnsucht. Nicht nur der Klimaschutz, sondern auch und vor allem die Pandemie hat Auswirkungen auf den Luftverkehr – aber welche? Wann werden wir wieder ganz selbstverständlich in ein Flugzeug steigen können? Mit welchen Einschränkungen, egal ob Masken oder Impfungen, werden wir rechnen müssen? Werden künftig weniger Menschen für Geschäftstermine mit dem Flugzeug anreisen, und wie ändert sich das private Flugverhalten? Führt uns Corona vor Augen, dass es aus Klimaschutzgründen verwerflich ist, kurze Wochenendtrips mit einer bequemen Flugreise zu verbinden? Wer profitiert eigentlich wirklich von den Billigflugtickets? Die AUA wurde heuer mit 450 Millionen Euro Staatshilfe gerettet – was hat der Steuerzahler davon, und welche Klimapolitik verfolgt das Unternehmen? Wird sich die Flugbranche insgesamt nachhaltig ändern?

Darüber diskutieren bei Patricia Pawlicki in „3 Am Runden Tisch – ein konstruktives Streitgespräch“ am Freitag, dem 11. Dezember 2020, um 22.35 Uhr in ORF 2

Alexis von Hoensbroech

Vorstandsvorsitzender Austrian Airlines

und

Barbara Blaha

Geschäftsführerin Momentum Institut

