„Was gibt es Neues?“ feiert „Tag der Menschenrechte“ am 11. Dezember in ORF 1

Danach: Neues von den „Pratersternen“ mit Kristan, Azak, Gstettenbauer und Marold

Wien (OTS) - Ein schönes Thema und ein schönes Team: Lukas Resetarits, Katharina Straßer, Thomas Stipsits, Leo Lukas und Viktor Gernot bekommen in einer neuen Ausgabe von „Was gibt es Neues?“ am Freitag, dem 11. Dezember 2020, um 21.55 Uhr in ORF 1 Goodies zum „Internationalen Tag der Menschenrechte“ (10. Dezember). Eine kuriose Frage stellt Oliver Baier gleich zu Beginn: Was bekommt man in manchen dänischen Betrieben, wenn man „Bundesliga“ verlangt? Jungkabarettistin Jacki Jovanovic möchte ebenfalls etwas Kurioses wissen: Welchen besonderen Service bekommen US-Bürgerinnen und -Bürger in hiesigen McDonald’s-Filialen?

Gleich danach, um 22.40 Uhr, begrüßt Hosea Ratschiller zu einer neuen Folge der „Pratersterne“ aus dem Wiener Fluc: Alex Kristan sorgt dabei für die Lachgarantie, Walid Azak lässt eher vergeblich, aber umso witziger den Macho raushängen, Maxi Gstettenbauer wundert sich über deutsch-österreichische Unterschiede und Eva Marold beendet den Abend musikalisch und parodistisch.

