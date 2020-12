Sitzung der Bezirksvertretung Alsergrund

Wien (OTS/RK) - Die nächste Sitzung der Bezirksvertretung Alsergrund findet am Mittwoch, 16. Dezember 2020, um 17 Uhr im Haus der Begegnung Döbling (19., Gatterburggasse 2a) statt.

Die Sitzung wird via Livestream übertragen. Der Link steht am Tag der Sitzung direkt auf alsergrund.wien.gv.at zur Verfügung.



Weitere Informationen erteilt das Büro der Bezirksvorstehung für den 9. Bezirk, Tel.: 01/4000-09111 bzw. E-Mail: post @ bv09.wien.gv.at

Sitzung der Bezirksvertretung Alsergrund

Datum: 16.12.2020, 17:00 Uhr

Ort: Haus der Begegnung Döbling

Gatterburggasse 2a, 1190 Wien, Österreich

