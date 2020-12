Neuer Fall für „Die Chefin“ mit Ursula Strauss und Cornelius Obonya

Am 11. Dezember um 20.15 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - „Die Chefin“ ermittelt im neuen Fall mit österreichischer Star-Besetzung! In der neuen Folge „Geschwister“ der beliebten ORF/ZDF-Krimireihe – zu sehen als ORF-Premiere am Freitag, dem 11. Dezember 2020, um 20.15 Uhr in ORF 2 – bekommt es Katharina Böhm alias Vera Lanz mit einem dramatischen Entführungsfall zu tun, der besonders dem Kollegen Paul Böhmer (Jürgen Tonkel) nahegeht: Auf der Beerdigung seines Vaters wird seine Schwester Hanna – gespielt von Ursula Strauss – entführt. Als bei ihrem Mann Frank (Cornelius Obonya) eine hohe Lösegeldforderung eingeht, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. In weiteren Rollen sind u. a. Christoph Schechinger, Almut Zilcher, Dirk Martens, Michael Schenk und Tatja Seibt zu sehen. Regie führte Grzegorz Muskala nach einem Drehbuch von Timo Berndt.

Mehr zum Inhalt:

Paul Böhmers (Jürgen Tonkel) Vater Hans stirbt an einem Herzinfarkt. Bei seinem Begräbnis kommt es noch am Friedhof zu einem tödlichen Zwischenfall. Ein maskierter Mann entführt Pauls Schwester Hanna (Ursula Strauss). Als sich ihm ein Mitglied der Trauerkapelle todesmutig in den Weg stellen will, erschießt ihn der Kidnapper kaltblütig. Kurz darauf geht bei Hannas Mann Frank (Cornelius Obonya) eine beträchtliche Lösegeldforderung ein. Wie erste Ermittlungen ergeben, war Böhmers Vater wohl in krumme Geschäfte mit Oldtimern verwickelt.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at