Gewerkschaft GPA-Teiber fordert Nationalratsbeschluss für Vereinbarkeitsmilliarde

Vereinbarkeit stärken, in Jobs investieren

Wien (OTS) - Die Vorsitzende der Gewerkschaft GPA Barbara Teiber fordert den Nationalrat auf, heute den Antrag für die Vereinbarkeitsmilliarde zu beschließen: „Corona zeigt einmal mehr, wer die Kindererziehung leistet – es sind die Frauen. Es braucht dringend mehr Kinderbetreuungseinrichtungen. Die Blockadehaltung der Bundesregierung ist unverständlich.“++++

„Jetzt ist der richtige Zeitpunkt in bessere Kinderbetreuung zu investieren. Eine Vereinbarkeitsmilliarde würde etliche Jobs schaffen, sowohl im Bau der Infrastruktur als auch in den Kinderbetreuungseinrichtungen selbst. Ein wirtschaftliches Comeback wird ohne Investitionen nicht möglich sein“, so Teiber.

„Die Regierung hat im Ausschuss den Antrag für die Vereinbarkeitsmilliarde bereits abgelehnt. Ich forderte die ÖVP und die Grünen auf, Frauen nicht nur in Sonntagsreden zu loben, sondern tatsächliche Gleichstellungspolitik zu machen.

