EINLADUNG zum virtuellen Pressegespräch: Einmaliger Schulterschluss ermöglicht Gründung der „Stiftung für Wirtschaftsbildung“

Richtungsweisende Initiative zur Stärkung der Wirtschaftsbildung in Österreich – am Dienstag, 15. Dezember, um 9:00 Uhr via APA OTS Videoservice Live-Stream

Wien (OTS) - Wirtschafts- und Finanzbildung gilt als eine der Schlüsselqualifikationen und muss deshalb ein zentraler Bildungsinhalt im 21. Jahrhundert sein. Jede und jeder soll befähigt sein, mündig, eigenständig, verantwortungsbewusst und kompetent an der Entwicklung und Gestaltung der Wirtschaft – und damit der Gesellschaft insgesamt – mitwirken zu können. Allerdings besteht beim Wissen der Österreicherinnen und Österreichern über Grundbegriffe und Funktionsweisen des Finanz- und Wirtschaftslebens deutlicher Handlungsbedarf.

Das gemeinsame Anliegen, Wirtschaftsbildung als zentralen Bildungsinhalt in Österreich zu verankern, lässt aktuell die Arbeiterkammer, die ERSTE Stiftung, die Industriellenvereinigung, die Innovationsstiftung für Bildung, die MEGA Bildungsstiftung, die Österreichische Nationalbank sowie die Wirtschaftskammer Österreich zusammen aktiv werden: In einem noch nie dagewesenen Schulterschluss dieser sieben Partner erfolgt nun die Gründung der „Stiftung für Wirtschaftsbildung“ als richtungsweisende Initiative zur zur Stärkung einer breiten wirtschaftliche Allgemeinbildung in Österreich.

Durch die Vielfalt der Perspektiven der sieben Gründungspartner ist eine nachhaltige institutionelle Trägerschaft und inhaltliche Breite sichergestellt. Zudem bündeln die Partner künftig in einer beispielgebenden, organisationsübergreifenden Zusammenarbeit ihre bestehenden Aktivitäten zum Thema, um eine breit aufgestellte Wirtschaftsbildungsplattform zu schaffen.

Das erklärte Ziel der neu gegründeten Stiftung: Die langfristig wirksame, systemische Verankerung von Wirtschaftsbildung in der schulischen und außerschulischen Allgemeinbildung.



Die „Stiftung für Wirtschaftsbildung“ lädt anlässlich ihrer Gründung zum Pressegespräch mit Bildungsminister Heinz Faßmann und den sieben Mitgliedern des Aufsichtsrats der Stiftung.

Ihre Gesprächspartner sind:

Heinz Faßmann, Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung

sowie (in alphabet. Reihenfolge)

Renate Anderl, Präsidentin der Arbeiterkammer

Robert Holzmann, Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank

Georg Knill, Präsident der Industriellenvereinigung

Harald Mahrer, Präsident der Wirtschaftskammer Österreich

Mariella Schurz, Beirätin der MEGA Bildungsstiftung

Günter Thumser, Vorsitzender des Stiftungsrats der Innovationsstiftung für Bildung

Andreas Treichl, Präsident des Aufsichtsrats der ERSTE Stiftung

und in moderierender Funktion: Jakob Calice, Vorstand der Innovationsstiftung für Bildung.

Wann: Dienstag, 15. Dezember 2020 um 9:00 Uhr

Bitte zu beachten: Das Pressegespräch wird zum gesundheitlichen Schutz ausschließlich via Livestream aus dem APA Pressezentrum abgehalten und kann unter folgendem Link mitverfolgt werden: http://events.streaming.at/wirtschaftsbildung-20201215

Fragen können mittels Chat gestellt werden. Die via Chat-Funktion eingebrachten Medienfragen werden im Anschluss an das Pressegespräch beantwortet.

Das Team der „Stiftung für Wirtschaftsbildung“ freut sich auf Ihre Anmeldung via E-Mail an johannes.mak@mak-pr.at oder telefonisch unter +4369915909095



Rückfragen & Kontakt:

Johannes Mak

c/o Innovationsstiftung für Bildung

Johannes Mak Kommunikation & PR

Tel: +4369915909095

E-Mail: johannes.mak @ mak-pr.at