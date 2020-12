Happy End in neuer Familie: Kater Hero war todgeweiht

Pfotenhilfe pflegt schwerstverletzten Kater aufwändig gesund / neue Familie ist überglücklich

Burgkirchen/Lochen/Schwanenstadt (OTS) - Anfang September wurde in Burgkirchen (Bezirk Braunau, OÖ) ein mit mehreren Schnittwunden am Hals verletzter Kater gefunden und zum Tierschutzhof Pfotenhilfe gebracht. Die Tierpflegerin traute ihren Augen nicht, denn in den tiefen Wunden befanden sich hunderte Maden, die bereits begonnen hatten, den Kater bei lebendigem Leibe aufzufressen. Die Tierärzte gaben dem liebevoll "Hero" genannten Kater kaum eine Chance, doch das Team der Pfotenhilfe kämpfte und entfernte jede einzelne Made aus den Wunden, wärmte den unterkühlten Körper und behandelte ihn mit den verordneten Medikamenten. Über zwei Monate lang wurde Hero intensivst rund um die Uhr gepflegt und konnte jetzt an eine neue, liebevolle Familie in Schwanenstadt vermittelt werden.

"Jedes einzelne Lebewesen hat es verdient bestmögliche Betreuung und Hilfe zu bekommen", so Pfotenhilfe-Geschäftsführerin Johanna Stadler. "Natürlich hat nicht jede Geschichte ein solches Happy End, aber den Versuch ist es immer wert - wir müssen nur von uns selbst ausgehen."

