Erfolgsstory FinAPU und kelag ag: Innovative Risikobewertung und –steuerung am Energiesektor.

FinAPU unterstützt künftig den kelag-Konzern mit übergreifender Risikobetrachtung und effektiver Risikosteuerung.

Wien (OTS) - Die Risikomanagementplattform FinAPU bietet kelag eine maßgeschneiderte Anwenderlösung für Monitoring und Präzisionsanalysen von Emittenten, Märkten und Branchen. Für den Energiesektor relevante Segmente können über die Software tagesaktuell bewertet und erforderliche Handlungsanleitungen in Echtzeit abgeleitet werden. Dies ermöglicht den Experten bei kelag eine Risikominimierung in den Bereichen der Erzeugung, Beschaffung, Verteilung und im Verkauf von leitungsgebundener Energie auf nationaler und internationaler Ebene.



Kelag-Risikomanager Dr. Hannes Reiterer zur Zusammenarbeit mit FinAPU: „Mit FinAPU haben wir erstmals einen Partner, der uns eine konzernweite und vor allem einheitliche Steuerung der täglichen Risiken als Energieversorger im In- und Ausland ermöglicht. Das Risikomanagementsystem ist dynamisch ausgestaltet. Auf ständige und schnelle Veränderungen können wir damit kurzfristig und angemessen reagieren. Genau darin punktet FinAPU im Vergleich zu den derzeit von kelag eingesetzten und renommierten Lösungen und ermöglicht uns, unser gesamtes Kreditrisikoportfolio effizient und effektiv zu managen!“

Neben Unternehmens-, Geschäfts- und auch ESG-Nachhaltigkeitsdaten werden eigene Markt- bzw. Branchenkenntnisse mit internen und externen Risikomodellen zur Portfoliobeurteilung kombiniert, sodass eine vernetzte Betrachtung ermöglicht wird. Eigens eingerichtete Alert-Systeme informieren über auftretende materielle Veränderungen in der Bewertung von Kontrahenten. Zudem bildet das System alle Arbeitsschritte ab, ist revisionssicher und entspricht allen regulatorischen Anforderungen.

Mag. Karl Tasch, CEO FinAPU: „Die Datenlage und Inhalte werden in enger Abstimmung mit kelag weiter verbessert und die Plattform stetig ausgebaut. Mit dieser individuellen Lösung bieten wir kelag einen umfassenden Blick auf die Gesamtperformance des eigenen Portfolios.“

Mit kelag ag hat FinAPU einen weiteren Energieversorger neben der VERBUND AG und TIWAG AG gewonnen.



Über FinAPU

FinAPU – Financial Application Pooling Unit – kombiniert Daten-Pooling, Risikomodelle, Prozesse, Analysetools und Reporting in einem einzigen Tool und ermöglicht es so, Staaten, Banken, Versicherungen und Unternehmen weltweit und in Echtzeit zu bewerten. Dies ist eine leistungsstarke Lösung, die zu jedem Zeitpunkt des Analyseprozesses konsistente und verwertbare – interne wie externe – Daten liefert, mit deren Hilfe Risiken sofort identifiziert und präzise Maßnahmen gesetzt werden können. Nähere Informationen finden Sie unter: www.finapu.com

