2 Jahre Bertha von Suttner Privatuniversität

St. Pölten (OTS) - Die Suttneruni hat sich mit ihrem Angebot in den Bereichen Psychotherapie, Soziales und Pädagogik zu einer relevanten Bildungseinrichtung der Stadt St. Pölten entwickelt. Studienangebote bieten fundierte wissenschaftliche Bildung mit Praxisbezug, gute Vereinbarkeit mit dem Beruf, angenehme Lernatmosphäre und innovative Lehrmethoden.

Das Jubiläum hat die Suttneruni am 9. Dezember 2020 zum Anlass genommen, um die vergangenen zwei Jahre Revue passieren zu lassen. Die 2-Jahresfeier mit Stakeholdern, Studierenden und Interessierten stand im Fokus von Wissenswertem rund um die Person Bertha von Suttner und ihre Visionen. Corona-bedingt fand die Feier im virtuellen Festsaal via Zoom statt.



Studienangebot in den Bereichen Psychotherapie, Soziales und Pädagogik

Was 2019 wenige Wochen nach der institutionellen Akkreditierung mit einer Handvoll Studierenden im Bachelorstudiengang Psychosoziale Interventionen begann, hat sich innerhalb von nur zwei Jahren zu einer bemerkenswerten Universität in den Kompetenzfeldern Psychotherapie, Soziale Arbeit und Pädagogik entwickelt. Geschäftsführerin Mag. Silvia Weigl zeigt sich mit den Entwicklungen sehr zufrieden, wie sie im Rahmen der Feier betonte. „Zwei Jahre innovativer Lehre und spannender Forschung liegen hinter uns. Jahre, in denen sich an der Suttneruni vieles getan und auch vieles erfolgsversprechend seinen Anfang genommen hat. Fünf innovative Studiengänge wurden entwickelt und akkreditiert und die Zahl der Studierenden ist kontinuierlich gestiegen. Mit dem jetzigen Wintersemester, um nur ein Beispiel zu nennen, ist der Bachelorstudiengang Soziale Arbeit gestartet und alle 30 Studienplätze konnten unmittelbar belegt werden.“

Ausblick 2021: Neue Studiengänge und neuer Campus

Das Studienangebot an der Suttneruni erweitert sich einmal mehr. Hinzu kommen der Bachelorstudiengang Inklusive Pädagogik in außerschulischen Praxisfeldern (6 Semester) und der Masterlehrgang Psychotherapie (8 Semester) mit Schwerpunkt Fachspezifikum, die beide in Akkreditierung sind. Der neue, einsemestrige Online-Lehrgang Organisationsentwicklung und neue Arbeitswelt gibt Einblicke in New Ways of Working, Agile Führung, Projektmanagement, Innovation und digitale Tools. Im Herbst 2021 soll der Umzug der Suttneruni auf den neuen Campus St. Pölten erfolgen.

Glückwünsche zum Jubiläum

Unter den Geburtstagsgästen waren auch viele Gratulant*innen, die dem Team der Suttneruni Glückwünsche überbrachten. Mag. Matthias Stadler, Bürgermeister der Stadt St. Pölten: „Die Bertha von Suttner Privatuniversität ist auf dem besten Weg, sich als Kompetenzzentrum für soziale Berufe zu etablieren. Sie steht für berufsbegleitende akademische Ausbildung mit hohem Praxisbezug. Ich gratuliere sehr herzlich zu den ersten beiden Jahren und wünsche viel Erfolg für die Zukunft.“ Mag. Karin Zajec, Generalsekretärin des ÖAGG: „Die Bertha von Suttner Privatuniversität steht für Bildungs- und Forschungsarbeit in den Bereichen Psychotherapie, Soziales, Pädagogik und Wirtschaft. Das Studienangebot führt dazu, dass Menschen ihre Talente entwickeln können und sich akademisch ausgebildet am Arbeitsmarkt bewähren.“

