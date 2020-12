Heide: Grünes Licht für Just Transition Fonds

Trotz knappem Budget bringt Fonds große Chancen für regionale Projekte und Industrie

Wien (OTS/SK) - Die Regeln für den Just Transition Fonds, der Regionen mit Kohle- und Schwerindustrie beim Übergang zur Klimaneutralität unterstützen soll, sind im Trilog zwischen Parlament, EU-Kommission und Rat festgelegt worden. Für SPÖ-EU-Abgeordneten Hannes Heide ist die Einigung über den Fonds ein „wichtiger Schritt hin zu einem klimaneutralen Europa“. ****

Insgesamt umfasst der Fonds 17,5 Milliarden Euro für die EU-Länder. „Die Gelder sind nicht nur für die Industrie und ihre Beschäftigten wichtig. Das grüne Umdenken und Umgestalten betrifft die gesamte soziale Infrastruktur. Das können besonders kleine Regionen nicht alleine stemmen“, sagt Hannes Heide. Für Österreich stehen im Fonds 124 Millionen Euro bereit.

Investiert wird in kommunale und soziale Projekte, etwa Trainingszentren oder Einrichtungen für ältere Personen sowie in energieeffizienten sozialen Wohnbau und nachhaltigen öffentlichen Verkehr. In den Gemeinden ist mit dem Just Transition Fonds der Bau eines Kindergartens ebenso möglich, wie die Förderung von Kultur- und nachhaltigen Tourismusprojekten. „Damit werden wichtige soziale Investitionen gerade in jenen Regionen Europas erleichtert, wo sich in den nächsten Jahren vieles ändern wird." (Schluss) sc

