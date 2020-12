Wölbitsch: Wiener Neos wie ein Christbaum von der SPÖ abgeräumt

Rot-pinkes Budget ist in Zahlen gegossenes Dokument für gebrochene Neos-Wahlversprechen

Wien (OTS) - „Die Wiener Neos wurden bei den Regierungsverhandlungen von der SPÖ wie ein Christbaum abgeräumt. Das zeigt sich auch am Budget, das ein in Zahlen gegossenes Dokument für gebrochene Wahlversprechen ist“, so Klubobmann Markus Wölbitsch im Rahmen eines Fototermins im Vorfeld der zweitägigen Budgetdebatte im Wiener Gemeinderat. Die ÖVP-Gemeinderätinnen und Gemeinderäte präsentierten dazu gemeinsam mit den Stadträtinnen Bernadette Arnoldner und Isabelle Jungnickel einen rot-pink geschmückten Christbaum – auf einer Seite behängt mit zahlreichen roten, glänzenden Christbaumkugeln, auf der anderen Seite bis auf eine pinke Mini-Christbaumkugel komplett abgeräumt. „Anstatt Wirtschaft und Menschen zu entlasten, Gebühren zu senken und Steuern abzuschaffen, werden von Rot-Pink am Höhepunkt der Krise Arbeitskreise gegründet“, kritisiert der ÖVP-Klubobmann.

„Das ist definitiv zu wenig für die Regierungsbeteiligung einer angeblich wirtschafts-liberalen Partei. Es zeigt, dass die Neos ihre liberalen Prinzipien vergessen und für einen Sitz in der Stadtregierung geopfert haben“, so Markus Wölbitsch. „Was am Ende für die Neos übrigbleibt, ist ein von der SPÖ abgeräumter Christbaum.“ Das werde man in den kommenden zwei Tagen während der Budgetdebatte im Wiener Rathaus klar aufzeigen und mit zahlreichen Neos-Zitaten belegen. „Wir freuen uns auf die detaillierte Auseinandersetzung mit dem Budgetvoranschlag für 2021. Sie ist notwendig, um Wien besser zu machen. Dafür arbeiten wir als türkise Bewegung in diesem Haus“, so Wölbitsch abschließend.

