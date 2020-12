NEOS Wien zu Budget 2021: Ambitionierte Zukunftsprojekte trotz schwierigster Voraussetzungen

Bettina Emmerling: „Rot-pinke Fortschrittsprojekte und Corona-Krisenmanagement stehen im Fokus!“

Wien (OTS) - Der Budgetentwurf 2021 ist maßgeblich von den Bemühungen der Stadtregierung gekennzeichnet, die Corona-Krise zu bewältigen, konstatiert NEOS Wien Klubobfrau Bettina Emmerling: „Die Rahmenbedingungen könnten nicht schwieriger sein. Insofern gilt die volle Konzentration im nächsten Jahr der gesundheitlichen und wirtschaftlichen Bewältigung der Corona-Krise. Darüber hinaus ist es der SPÖ-NEOS-Koalition aber gelungen, wesentliche Projekte für die Zukunft Wiens anzustoßen: Es wird mehr Geld für die Bildung, das Gesundheitssystem und den Klimaschutz geben!“

Emmerling verweist auch auf die massiven Investitionen, die bereits im kommenden Jahr getätigt werden: „Wir investieren in der Krise mit dem klaren Blick, in guten wirtschaftlichen Jahren wieder ausgeglichen zu budgetieren. Das 600 Millionen Euro-Konjunkturpaket zieht 300 Projekte vor, die die Wirtschaft ankurbeln, den Standort attraktiv machen, Arbeitsplätze schaffen und private Investitionen folgen lassen.“

Aktive Arbeitsmarkt- und Wirtschaftspolitik

Auch für NEOS Wien Wirtschaftssprecher Markus Ornig steht der Kampf um Betriebe und Arbeitsplätze im Mittelpunkt des Jahres 2021: „Wien investiert in seine Betriebe, Wien investiert in aktive Arbeitsmarkt-Politik. Und Wien schafft nachhaltige Erleichterungen für die Unternehmen: Mit digitalen One Stop-Shops, einer Entbürokratisierungs-Initiative, einer Lehrstellen-Offensive und nicht zuletzt auch in gezielte Investitionen in den Klimaschutz. Das ist eine klare Handschrift der Fortschrittskoalition aus SPÖ und NEOS!“

Rückfragen & Kontakt:

NEOS – Klub im Wiener Rathaus

Ralph Waldhauser

Leitung Kommunikation

+43 664 849 15 40

ralph.waldhauser @ neos.eu