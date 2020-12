EP-Vizepräsident Karas: „Welternährungsprogramm rettet seit über 50 Jahren Leben!“

Der Vizepräsident des Europäischen Parlaments gratuliert der UNO-Organisation zur heutigen offiziellen Verleihung des Friedensnobelpreises.

Wien (OTS) - Am heutigen Donnerstag wird der Friedensnobelpreis offiziell an das Welternährungsprogramm verliehen. Das UN World Food Programme (WFP) ist die führende humanitäre Organisation im Kampf gegen den weltweiten Hunger.

Die EU und ihre Mitgliedstaaten sind der zweitgrößte Geldgeber dieses durch freiwillige Spenden finanzierten Programms. 2,4 Milliarden Euro hat die Europäische Union im vergangenen Jahr beigetragen und so entscheidend zur anvisierten Verbesserung der humanitären Lage etwa in Syrien, im Jemen und im Südsudan beigetragen.

Der Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Othmar Karas, unterstützt die Arbeit des WFP und gratuliert dem Welternährungsprogramm zur Verleihung des Friedensnobelpreises.

„Hunger ist kein Schicksal. Hunger wird gemacht.“, so Karas. „Weltweit stehen an sich genug Nahrungsmittel für alle Menschen zur Verfügung. Sie sind nur ungerecht verteilt. Daher gehen immer noch 690 Millionen Menschen jeden Abend mit leerem Magen zu Bett. Das Ziel der Vereinten Nationen ist null Hunger. Der Weg dorthin ist also noch ein langer.“

Das Nobelpreis-Komitee stellte fest, dass ein alarmierendes Zusammenspiel von Konflikt, Hunger und COVID-19 die Zahl der weltweit Hungernden dramatisch erhöht.

Karas dazu: „Die Coronavirus-Pandemie hat diese gravierende Situation naturgemäß nicht verbessert. Daher ist es jetzt umso dringender ihr entgegenzuwirken – genau das tut das Welternährungsprogramm. Durch seine Intervention wurde Hunger vielerorts bekämpft, der Missbrauch von Essensentzug als Kriegswaffe begrenzt und die Bedingungen für Frieden in Konfliktgebieten geschaffen.”

„Nehmen wir die Verleihung des Nobelpreises als Anlass, um die Beziehung zwischen der EU, der UNO und dem Welternährungsprogramm weiter zu vertiefen. Wir sollten und werden Hand in Hand mehr denn je für Ernährungssicherheit, Frieden und Stabilität kämpfen.“, schließt der Vizepräsident.

