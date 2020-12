Verschärfte Ausgrenzung von Menschen mit Behinderungen in der Pandemie

Vorläufiger Parallelbericht des Soziale Rechte Forums veröffentlicht

Wien (OTS) - Viel war und ist in den letzten Tagen von Besuchsverboten und COVID 19 Ausbrüchen in Pflege- und Behinderteneinrichtungen die Rede. Erstmals wurde damit öffentlich, wie sehr Menschen mit Behinderungen in der Pandemie gefährdet sind und ausgegrenzt werden. Doch was in der Pandemie so augenfällig wird, ist nur der Gipfel eines Eisbergs der Diskriminierung und Ausgrenzung.

SLIÖ - Selbstbestimmt Leben Österreich fordert daher zum Tag der Menschenrechte, die Menschenrechte für Menschen mit Behinderungen umfassend abzusichern.

Im vorläufigen Parallelbericht zum "UN Pakt über die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte" ist nachzulesen, wie Menschen mit Behinderungen durch Diskriminierung am Arbeitsmarkt und im Gesundheitswesen benachteiligt werden und wie vielfältig die Mehrfachdiskriminierung von Frauen mit Behinderungen ist.

Vorläufiger Parallellbericht zur Staatenprüfung Österreichs und mehr Informationen

Rückfragen & Kontakt:

SLIÖ

Maga. Bernadette Feuerstein

Vorsitzende

+43 699 133 633 13

bernadette @ selbstbestimmtleben.at

www.slioe.at