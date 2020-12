Tiroler Tageszeitung: Kommentar, Ausgabe vom 10. Dezember 2020 von Karin Leitner: "Religion am falschen Ort".

Innsbruck (OTS) - Bemerkenswertes hat sich am Dienstagabend im Hohen Haus getan. Nicht politisiert wurde dort, sondern unter dem Titel „Hoffnung in der Krise“ gebetet. Geladen hat Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, die Festivität wurde via Homepage des Parlaments übertragen. Die Veranstaltung war weder überfraktionell noch überkonfessionell. Eine christliche ist es gewesen. Rote, Grüne und Pinke blieben fern. Nur etliche Türkise, darunter Kultusministerin Susanne Raab und Bundesratspräsidentin Andrea Eder-Gitschthaler, sowie Blaue waren zugegen. Fürbitten gab es, eine Lesung aus dem Matthäus-Evangelium, von Nächstenliebe war die Rede. Auch Georg Mayr-Melnhof, der der bekannten Unternehmerfamilie entstammt und die erzkonservative katholische „Loretto-Gemeinschaft“ gegründet hat, war mit von der Partie.

Sobotka rechtfertigt das Stelldichein so: „Gerade in Zeiten der Krise kann religiöser Glaube für viele Menschen als Orientierungs- und Kraftquelle dienen.“ Das stimmt. Es gibt aber genügend Orte in Österreich dafür. Das Hohe Haus ist die falsche Stätte. Kirche und Staat sind in diesem Land aus gutem Grunde getrennt. Amtsträger der Republik haben sich nicht als Prediger zu gerieren, schon gar nicht im Parlament. Und Appelle für Nächstenliebe, für Hilfe für Menschen in Not sind unglaubwürdig – angesichts der Haltung von ÖVP und FPÖ zu den Flüchtlingskindern im griechischen Camp Moria. Die Zustände dort sind nach wie vor katastrophal.

