Oö. Volksblatt: "Lautstärke ist kein Beweis für Stringenz" (von Markus EBERT)

Ausgabe vom 10. Dezember 2020

Linz (OTS) - Die mehr als drei Dutzend Punkte umfassende Tagesordnung für die heutige und morgige Plenarsitzung des Nationalrats bietet mehrere Male die Möglichkeit, das Thema Corona zu debattieren. Weil dabei garantiert wieder lautstark Oppositionskritik an den Regierungsmaßnahmen geäußert werden wird, sollte man das eine oder andere im Hinterkopf haben. Wie etwa: Da geht der Wiener SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig gemeinsam mit ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz zum Antigentest, um für die Teilnahme an den Massentests zu werben. Und was ließen Ludwigs Tiroler und Salzburger Chef-Genossen Georg Dornauer und David Egger gestern wissen: Diese Tests seien ein „PR-Gag“. Die FPÖ-Abgeordnete Dagmar Belakowitsch wiederum hatte geraten, sich nicht testen zu lassen — worauf Parteichef Norbert Hofer höchstpersönlich zurückrudern musste. Deshalb: Man sollte von parlamentarischer Lautstärke nicht auf die Stringenz der Argumente schließen.

