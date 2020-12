Der Skicircus dreht sich ab 24. Dezember!

Zum Winterstart am 24.12.2020 sind bereits alle Skiverbindungen im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn geöffnet!

Saalbach-Hinterglemm (OTS) - Schier endlose Pisten, verschneite Hänge und eine faszinierende Landschaft! Der Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn bietet Skivergnügen auf höchstem Niveau und gilt mit 270 Abfahrtskilometern auf 1.000 Hektar als eines der weitläufigsten und besten Skigebiete Österreichs. Die breiten, frisch präparierten Pisten bieten ab Weihnachten Platz genug für ausgedehnte Carving-Schwünge und mit dem Wohlwollen von Frau Holle bleiben auch bei den Tiefschneeliebhabern keine Wünsche offen.

Saisonstart im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn

Am 24. Dezember – rechtzeitig zu den Weihnachtsferien – dürfen die Skigebiete in Österreich laut der aktuellen Verordnung der Bundesregierung wieder öffnen. Auch wenn bis 7. Jänner 2021 Beherbergungsbetriebe und Gastronomie noch nicht geöffnet sind, bietet der Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn mit allen Skiverbindungen unter Einhaltung aller Sicherheitsvorkehrungen Platz genug für sportliche Betätigung an der frischen Luft während der Weihnachtsferien.



Der Saisonkartenvorverkauf wurde bis 31. Dezember verlängert!

Eine Liste der ab 24. Dezember in Betrieb befindlichen Anlagen finden Sie unter: https://www.saalbach.com/de/winter/skigebiet/aktueller-skibetrieb

Weitere Infos unter saalbach.com

Rückfragen & Kontakt:

Tourismusverband Saalbach Hinterglemm

Karin Pasterer

Presse & PR

+43 6541 6800 115

k.pasterer @ saalbach.com

www.saalbach.com