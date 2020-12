Rademacher: Smart Home für jedes Zuhause

Von Sonnenschutz bis Sprachsteuerung: Flexible Lösungen - offen für die Zukunft (FOTO)

Rhede (ots) - Smarte Anwendungen stehen inzwischen nicht nur bei Technikaffinen auf dem Wunschzettel. Laut einer Prognose von Statista soll die Anzahl der Smart-Home-Haushalte in Österreich im Jahr 2025 bei rund 1.7 Millionen Euro liegen. Der Anspruch des Unternehmens Rademacher Geräte-Elektronik ist es, einen einfachen Zugang zum Smart Home zu ermöglichen - ohne besondere Vorkenntnisse, in jeder Lebensphase und für jeden Bedarf.

Seit den Anfängen in der Platinenbestückung hat sich das Unternehmen in eine High-Tech-Schmiede verwandelt, die immer wieder mit trendgerechten und nachhaltigen Neuentwicklungen Impulse setzt. Vom automatischen Gurtwickler RolloTron, der seit den 80er Jahren in Millionen Haushalten die Rollläden auf Knopfdruck bewegt, über intelligente Rollladen- und Markisenantriebe bis zum umfassenden Smart-Home-System HomePilot. "Wir sind stolz auf die Qualität unserer Produkte und auf unsere besondere Nähe zu den Menschen, die sie nutzen", sagt Ralf Kern, CEO von Rademacher. Mit dem im eigenen Haus entwickelten Smart-Home-System HomePilot ist Rademacher eine feste Größe im wachsenden Marktsegment Hausautomation und gestaltet die Zukunft des intelligenten Wohnens aktiv mit.

Das HomePilot Smart Home bietet den Bewohnerinnen und Bewohnern viel Komfort und Flexibilität und macht das Wohnen sicher und energieeffizient. Was das Unternehmen nicht selbst produzieren kann, bindet der Smart-Home-Spezialist über die Funktionen anderer Anbieter ein. "Rademacher versteht es sehr gut, verschiedene Systeme absolut reibungslos zusammenzubringen", beschreibt Kern den Wandel des Unternehmens vom reinen Technikanbieter im Bereich Sicht- und Sonnenschutz-Steuerungen zum Lösungsanbieter für komplexe Smart-Home-Anwendungen, die nahezu unbegrenzte Anwendungen und Funktionalitäten abdecken. Dabei bleiben die hohen Standards und Sicherheitsansprüche stets maßgebend: Das große technische Know-how und regelmäßige Software-Updates garantieren ein starkes, zuverlässiges System. Spannende Produktneuheiten und die Integration smarter Consumer-Lösungen wie Amazon Alexa, Google Assistant oder Philips Hue sorgen dafür, dass das HomePilot Smart Home auch nach Jahren genau das bietet, was Nutzerinnen und Nutzer wollen.

