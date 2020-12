Vorausmeldung LEBENSART 5/2020: Frieden - Vorsicht zerbrechlich!

Morgen erscheint die aktuelle Ausgabe des Nachhaltigkeitsmagazins LEBENSART.

St. Pölten (OTS) - Advent, Weihnachten steht vor der Tür, die Zeit des Friedens. Aber auch eine Zeit der Herausforderungen. Lesen Sie in dieser Ausgabe:



Zukunft

Frieden - Vorsicht, zerbrechlich! Frieden ist nicht etwas, das man hat, sondern etwas, das wir gemeinsam immer wieder neu erschaffen. Wie wir das wertvolle Gut „Frieden“ in unserer Gesellschaft pflegen und bestärken.

Together we can! Together we will! Dr. Jane Goodall über ihr Lebenswerk und was es für eine gute Zukunft braucht.

Zuhause

Familienleben in Coronazeiten: Auch jenseits von Lockdowns eine Herausforderung. Zwei Mütter und ein Vater berichten, was Pandemiezeiten Familien abverlangen.

Aus alt mach neu: Wo sich Schadstoffe im betagten Haus verstecken und eine Checkliste für den Umgang mit den üblen Verdächtigen.

Genießen

Reisen Sie einmal mit dem Gaumen um die Welt, begleiten Sie Jürgen Schmücking auf eine heimatliche Genussreise und lesen Sie, wie der Rote Veltliner, eine Uralt-Rebsorte, in Österreich wiederentdeckt und durch Juliane Fischer auf Geschmack und Geschichte abgeklopft wird.

Gemeinsam

Sinn als Verdienst: Vier Geschichten von Menschen, die ehrenamtlich im Einsatz sind.

Runter von der Palme: Wie wir Konflikte gut lösen, richtig streiten und auch Konflikte mit Kindern gut bewältigen können.

