Sozialpartner-Appell für COVID-Test in Kärnten

Freitag bis Sonntag stehen zahlreiche Teststandorte bereit, um einen österreichweiten Status quo der Pandemie zu erheben.

Klagenfurt (OTS) - Am kommenden Wochenende startet in Kärnten die größte Gesundheitspräventionsmaßnahme aller Zeiten: Sämtliche Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, an einer der zahlreichen Teststationen einen kostenlosen COVID-19-Test zu machen und damit nicht nur eine umfassende Momentaufnahme der Pandemie in Österreich zu ermöglichen, sondern auch symptomlos infizierte Personen festzustellen. Ihre Absonderung in Quarantäne für einige Tage kann die Ausbreitung der Infektion wirksam eindämmen und dem Land einen dritten Lockdown auf dem Wege bis zur Impfung ersparen.

Kärntens Sozialpartner appellierten daher heute an die Bevölkerung, die bevorstehende Maßnahme zu unterstützen und an den Testungen von 11. bis 13. Dezember in möglichst großer Zahl teilzunehmen. „Jeder Test hilft, die Ausbreitung der Pandemie zu bekämpfen und die Belastungen für das Gesundheitssystem, aber auch für die Wirtschaft, den Arbeitsmarkt und die Gesellschaft insgesamt zu verringern“, so der Appell von Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer, Landwirtschaftskammer, Gewerkschaftsbund und Industriellenvereinigung.

In jeder Kärntner Gemeinde wurden Teststandorte eingerichtet, die Auswahl erfolgt - ebenso wie die des gewünschten Testtermins - bei der Online-Anmeldung, um Wartezeiten und Ansammlungen gering zu halten.

Hier finden Sie die nähere Informationen und die Online-Anmeldung zum Test: https://coronainfo.ktn.gv.at/

