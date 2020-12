ORF III am Donnerstag: „Geheimnisse des Eisgebirges – Nationalpark Hohe Tauern“ in „Wilde Reise“ und „Politik live“

Außerdem: „Lachen mit Maschek – Jeder Schmäh a Watschn“; „Opus & Friends – Tonight At The Opera“; Nationalrat live

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information startet am Donnerstag, dem 10. Dezember 2020, in „Politik live“ mit der Übertragung der „Nationalratssitzung“ (9.05 Uhr). Für die letzten beiden Sitzungstage des Jahres stehen 112 Tagesordnungspunkte auf dem Programm, in denen 50 Gesetzesbeschlüsse debattiert und beschlossen werden sollen. Hinzu kommen zahlreiche internationale Abkommen und Anträge der Opposition, im Mittelpunkt vieler: Corona. Am Donnerstag finden außerdem eine Aktuelle Stunde und eine Aktuelle Europastunde – letztere auf Initiative der Grünen zum europaweiten Einsatz gegen Gewalt an Frauen – statt. ORF III überträgt live und in voller Länge, kommentiert von Vera Schmidt und Anna Stahleder. ORF 2 zeigt das Programm parallel dazu von 9.05 bis 13.00 Uhr, begleitet von Fritz Jungmayr.

Im Vorabend stellt „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) die vom Künstler Manfred Wakolbinger zur Verfügung gestellte Skulptur „Forces 22“ vor, die im Rahmen der ORF-III-„Licht ins Dunkel“-Gala ersteigert werden kann: https://www.dorotheum.com/lid

Naturfilmer Erich Pröll lüftet im Hauptabend in einer Ausgabe von „Wilde Reise“ die „Geheimnisse des Eisgebirges – Nationalpark Hohe Tauern“ (20.15 Uhr). Der größte Nationalpark der Alpen ist mit seinen unberührten Lebensräumen zur Arche Noah der alpinen Tier- und Pflanzenwelt geworden. Gleichermaßen beherbergt die hochalpine Wildnis die höchsten Gipfel Österreichs und die weitesten Gletscherflächen der Ostalpen. Der Film von Michael Schlamberger und Norbert Winding dokumentiert den Überlebenskampf hochspezialisierter Arten in der weißen Wildnis.

Die aktuellen und brisantesten politischen Themen zeigt „Politik live“ anschließend um 21.10 Uhr, bevor „ORF III Spezial“ Denise Seiferts Porträt „Lachen mit Maschek – Jeder Schmäh a Watschn“ (22.00 Uhr) präsentiert. Zum Abschluss des Abends steht in „ORF III Spezial“ mit „Opus & Friends – Tonight At The Opera“ (22.50 Uhr) ein Charity-Konzert für Äthiopien im Mittelpunkt, das 2019 in der Oper Graz aufgezeichnet wurde. Gemeinsam mit Stargästen wie Wolfgang Ambros, Christian Kolonovits und Orchester, Gazebo, The Schick Sisters, Michael Vatter, Kurt Gober, Paul Pfleger und Studio Percussion performt Opus Balladen – darunter „Eleven“, „Vivian“ und „Flying High“ – sowie den Welthit „Live is Life“. Eine wienerisch-englische Version von Metallicas „Nothing Else Matters“ ist dabei einer der vielen Höhepunkte.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at