Beethoven-„matinee“ am 13. Dezember in ORF 2: Mit Doku-Premiere „Beethoven reloaded“ und Buchbinder-Klavierkonzert

Außerdem: „Die Kulturwoche“ und „Museum für Zwei: Das Naturhistorische Museum“ mit Michael Häupl

Wien (OTS) - Das „Beethoven-Jahr“ 2020 geht ins Finale: Vor ziemlich genau 250 Jahren, vermutlich am 16. Dezember 1770, erblickte der berühmte Komponist in Bonn das Licht der Welt. Aus diesem Anlass zeigt die „matinee“ am Sonntag, dem 13. Dezember 2020, um 9.05 Uhr in ORF 2 die neue Dokumentation „Beethoven reloaded“ über die internationale Wirkungskraft seiner herausragenden Musik. Danach erklingt sein Klavierkonzert Nr. 1 in der Interpretation eines wahrlichen Beethoven-Experten: „Buchbinder spielt Beethoven – Konzert für Klavier und Orchester Nr.1 in C-Dur, op.15“ (10.00 Uhr). Nach „Die Kulturwoche“ (10.40 Uhr) mit aktuellen Berichten und Tipps erkundet zum Abschluss des von Teresa Vogl präsentierten ORF-Kulturvormittags eine neue Ausgabe der Kurzreihe „Museum für Zwei“ (10.50 Uhr) „Das Naturhistorische Museum“. Prominenter Besucher ist diesmal der Biologe und Wiener Altbürgermeister Michael Häupl.

„Beethoven Reloaded“ (9.05 Uhr)

Die Dokumentation von Andy Sommer nähert sich gleichermaßen der globalen Ikone wie dem Menschen Ludwig van Beethoven. Der Film erzählt aus kultureller, biografischer und geografischer Perspektive, worin die aktuelle Relevanz und Aussagekraft seines Werks bis heute besteht, und widmet sich der Frage, warum ausgerechnet dieser Künstler zur globalen Identifikationsfigur wurde. Sein Name ist zu einem Synonym für Klassik geworden, ähnlich wie jener der Beatles für Pop oder jener Picassos für die moderne Kunst. Und seine Musik ist Bestandteil einer Weltkultur, die keine Grenzen mehr kennt. Wer aber war der Mensch Beethoven? Auf den Spuren von Beethovens Universalität nimmt die Doku das Publikum mit auf eine Reise zu allen fünf Kontinenten, wo viele Menschen verschiedener Alters-, Gesellschafts-und Berufsschichten ihre Liebe zu Beethoven ausdrücken. Die historischen Ereignisse werden konsequent und unterhaltend ans Hier und Heute angebunden.

„Buchbinder spielt Beethoven – Konzert für Klavier und Orchester Nr.1 in C-Dur, op.15“ (10.00 Uhr)

Im Mai 2011 war der Goldene Saal des Wiener Musikvereins Schauplatz eines besonderen Beethoven-Zyklus: An zwei Tagen brachten Starpianist Rudolf Buchbinder und die Wiener Philharmoniker alle fünf Klavierkonzerte des Komponisten zur Aufführung. Der Beethovenspezialist fungierte dabei nicht nur als Solist, sondern auch als Dirigent.

Beethoven komponierte seine insgesamt fünf Klavierkonzerte, die unterschiedlicher nicht sein könnten, über einen Zeitraum von mehr als zwei Jahrzehnten – jedes ein Meisterwerk seiner Gattung. Das Konzert für Klavier und Orchester Nr.1 in C-Dur, op.15 brachte er selbst am 2. April 1800 im Wiener Burgtheater zur Uraufführung. Die Nähe zum Vorgänger und Vorbild Wolfgang A. Mozart ist an manchen Stellen noch deutlich hörbar, wenngleich Beethoven hier unverkennbar seinen eigenen Stil etabliert hat und damit bis heute Interpreten und Publikum gleichermaßen bezaubert.

Die Bildregie dieser Konzertaufzeichnung verantwortete Karina Fibich.

„Museum für Zwei – Das Naturhistorische Museum“

Eine weitere Episode der ORF-Miniaturenreihe „Museum für Zwei“, in der jeweils ein Kunstprofi und ein Promi einander zu einem exklusiven Museumsbesuch treffen, entdeckt diesmal das Naturhistorische Museum in Wien. Die renommierte Institution am Ring beherbergt eine der größten naturwissenschaftlichen Sammlungen der Welt. Prominenter Gast ist Michael Häupl, der mit dem Metier durchaus vertraut ist, dissertierte er doch über die Schädelkinetik bei Gekkoniden. Gemeinsam mit Direktorin Katrin Vohland erkundet er einige Schätze des Hauses. Die Folge gestaltete Elisabeth Pfeisl.

