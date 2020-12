Österreichischer Kabarettpreis 2020: Publikumspreis für „Gute Nacht Österreich“

Verleihung am 18. Dezember in ORF 1

Wien (OTS) - Der Österreichische Kabarettpreis 2020 wurde gestern, am 8. Dezember 2020, im Rahmen einer TV-Aufzeichnung ohne Publikum, im Globe Wien überreicht. ORF 1 zeigt die Verleihung – präsentiert von „Studio 2“-Moderatorin Verena Scheitz – am Freitag, dem 18. Dezember 2020, um 23.10 Uhr. Neben dem Publikumspreis für „Gute Nacht Österreich“ ging der diesjährige Hauptpreis an Clemens Maria Schreiner („Schwarz auf Weiß“), der in neuen Folgen des ORF-Formats „Fakt oder Fake“ ab 8. Jänner wieder in ORF 1 zu sehen sein wird. Magda Leeb wurde mit dem Förderpreis für ihr Programm „Kaiserin von Österreich“ ausgezeichnet – sie war u. a. im ORF bei den „Pratersternen“ zu Gast und im Rateteam von „Was gibt es Neues?“ zu sehen, und „Pratersterne“-Host Hosea Ratschiller erhielt den Programmpreis für „Ein neuer Mensch“ (Neue Folgen der „Pratersterne“ ab 12. Jänner in ORF 1). Der Sonderpreis geht dieses Jahr an Karikaturist Michael Pammesberger.

Beim Online-Voting wählte das Publikum aus den insgesamt zwölf Kabarett- und Comedy-TV-Formaten „Gute Nacht Österreich“ als beliebteste Sendung. Damit ist das – nach „Wir sind Kaiser“, „Science Busters“ und, bereits zweimal „Was gibt es Neues?“ – die fünfte Auszeichnung für ein ORF-Format. Eine neue Folge von „Gute Nacht Österreich“ steht am Mittwoch, dem 9. Dezember, um 22.00 Uhr in ORF 1 auf dem Programm (Episodendetails unter presse.ORF.at).

ORF 1 zeigt die Verleihung des „Österreichischen Kabarettpreises 2020“ am Freitag, dem 18. Dezember, um 23.10 Uhr. Durch die Sendung führt „Studio 2“-Moderatorin Verena Scheitz. Zuvor stellt der frisch gebackene Kabarettpreisträger 2020, Karikaturist Michael Pammesberger, in einer neuen Ausgabe von „Was gibt es Neues?“ um 22.15 Uhr in ORF 1 die Promifrage.

