Appell der steirischen Sozialpartner: Testen hilft im Kampf gegen Corona

Graz (OTS) - Am Samstag und Sonntag finden in der Steiermark landesweit angelegte

Corona-Massentests statt. Mit diesen kann sehr schnell eine hohe

Anzahl an infizierten Personen entdeckt werden. Je mehr Personen sich

beteiligen, desto effizienter kann die Infektionskette durchbrochen

werden. Deshalb appellieren die Sozialpartner-Präsidenten Josef Herk

(WKO), Josef Pesserl (AK), Horst Schachner (ÖGB), Stefan Stolitzka

(IV) und Franz Titschenbacher (LK) gemeinsam an die Bevölkerung, von

den freiwilligen und kostenfreien Testungen Gebrauch zu machen und

sich rasch anzumelden.



Horst Schachner, Vorsitzender des ÖGB Steiermark: „Wir alle setzen uns

für den Schutz der Gesundheit und die Sicherung der Arbeitsplätze ein.

Diesem Zweck dienen die freiwillig und kostenlos angebotenen Tests für

die steirische Bevölkerung.“



Franz Titschenbacher, Präsident der Landwirtschaftskammer Steiermark:

„Durch einen kleinen Beitrag kann jeder Einzelne entscheidend bei der

Bewältigung der Corona Pandemie mithelfen. Je mehr Menschen sich

testen lassen, desto schneller werden wir die Ansteckungen mit dem

Virus in den Griff bekommen. Denn wenn wir jetzt zusammenhalten wird

menschliches Leid verhindert und der Weg zurück zu offenen Grenzen,

einer starken Wirtschaft, sicheren Arbeitsplätzen und erholsamer

Freizeitgestaltung wieder möglich. Nehmen sie sich daher Zeit und

gehen sie zu den Corona Testungen.“



Josef Pesserl, Präsident der Arbeiterkammer Steiermark: „Die

Corona-Pandemie schränkt unser Leben sehr stark ein. Halten wir

zusammen und bekämpfen wir das Virus gemeinsam. Mit der Teilnahme am

Schnelltest helfen wir, die weitere Verbreitung des Virus zu

unterbinden und die Gesundheit der Menschen zu schützen“.



Stefan Stolitzka, Präsident der Industriellenvereinigung Steiermark:

„Jeder von uns hat ein Interesse daran, dass diese Pandemie bald

endet. Und jeder von uns kann dazu beitragen, dass dies auch

geschieht. Dafür verzichten wir seit Monaten auf vieles, das uns lieb

ist. Wir tragen Masken und halten Abstand – und werden das auch

weiterhin tun. Am kommenden Wochenende haben wir alle die Möglichkeit,

einen weiteren, großen Beitrag zur Bekämpfung von COVID-19 zu leisten.

Die Massentestungen sind eine Waffe gegen Corona, die mit jedem

Steirer und jeder Steierin, die sie nutzt, noch stärker wird. Mit

einer hohen Teilnahme an den Tests, können wir gemeinsam im Kampf

gegen Corona einen großen Schritt weiterkommen.“



Josef Herk, Präsident der WKO Steiermark: „Einen weiteren Lockdown

gilt es unter allen Umständen zu vermeiden. Massentests sind dafür ein

wichtiger Beitrag, sie können wesentlich zur Eindämmung der Pandemie

beitragen. Ziel muss eine schrittweise Rückkehr zur Normalität sein,

die im Zeichen einer neuen Kultur des Ermöglichens steht. Eine Kultur,

die klare Spielregeln und damit Planbarkeit vorgibt, dafür müssen wir

aber erst dieses Virus in den Griff bekommen. Mit einer freiwilligen

Teilnahme an den Testungen kann nun jede Einzelne und jeder Einzelne

von uns einen wichtigen Beitrag dazu leisten. Denn jeder absolvierte

Test heißt ein Stück mehr Freiheit und ein Stück mehr Sicherheit.

Darum mein Appell: Nehmen Sie an den Corona-Testungen teil.“

