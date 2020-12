Huawei feiert 20 Jahre in Europa

Wien (OTS) - In Österreich ist das globale Technologieunternehmen seit 2007 als Huawei Austria vertreten. Eine Studie von Oxford Economics zeigt den wirtschaftlichen Beitrag, den Huawei für Österreich leistet.

Bereits seit 20 Jahren ist Huawei in Europa aktiv. So wurde die erste Niederlassung im Jahr 2000 in Schweden eröffnet. Heute beschäftigt Huawei in 32 europäischen Niederlassungen über 12.000 Menschen und betreibt 23 Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen. Allein im Jahr 2019 hat das globale Technologieunternehmen 16,4 Milliarden Euro zum europäischen Bruttoinlandsprodukt (BIP) beigetragen. Im Jahr 2007 kam auch der Standort Wien hinzu. Mit über 100 MitarbeiterInnen und über 50 Unternehmenskunden profitiert auch der Staat Österreich, wie eine Studie von Oxford Economics beweist. Ein investierter Euro von Huawei ermöglicht mittlerweile ein Vielfaches an Wertschöpfung.

Beschäftigung und Beschaffung im Land

In der Wertschöpfungsstudie betrachtete Oxford Economics den wirtschaftlichen Fußabdruck, den Huawei von 2015 bis 2019 in Österreich hinterlassen hat. Dabei unterscheidet das Institut zwischen direkten und indirekten Beiträgen, die das Unternehmen leistet. Im Jahr 2019 beschäftigte Huawei in Österreich direkt 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zählt man die direkte und indirekte Beschäftigung, zum Beispiel durch Beschaffung in Österreich, zusammen ergeben sich sogar 1.700 Jobs, die Huawei in Österreich sichert.

Huawei Austria CEO Jackie Zhang freut sich, eine fixe Größe in der österreichischen Wirtschaft geworden zu sein: „ Huawei in Österreich ist eine Erfolgsgeschichte. Seit 2007 können wir jährlich wachsen und unterstützen unsere Kunden und Partner auf dem Weg der digitalen Transformation. Gemeinsam mit unserem Team blicken wir nach vorne und wollen den Standort weiterhin mit den besten Lösungen auf die digitale Zukunft vorbereiten. “

Auch der Bürgermeister der Stadt Wien, Michael Ludwig, zeigt sich erfreut über die Standorttreue des Technologieunternehmens: „ Internationale Betriebsansiedlungen stellen für die Stadt Wien als innovativer und dynamischer Wirtschaftsstandort international einen immer relevanteren Standortfaktor dar. Seit Jahren verbucht Wien hervorragende Zahlen neuer internationaler Betriebsansiedelungen. Grund dafür ist unter anderem unsere hervorragende Infrastruktur. 2007 hat Huawei als einer der führenden Telekommunikationshersteller sein Vienna Office eröffnet und hat damit auch gezeigt, dass Wien ein guter Boden für Unternehmen aus dem IKT-Bereich ist. Ich gratuliere zum 20-jährigen Europa-Jubiläum. “

Vorzeigeprojekt mit LIWEST

Huawei arbeitet mit mehr als 50 lokalen Unternehmen aus verschiedenen Sektoren zusammen. Eines davon ist der Telekommunikationsanbieter LIWEST, mit dem Huawei Austria heuer ein 5G Stand Alone Netzwerk aufgebaut hat. „Aus der Zusammenarbeit mit Huawei erkennen wir den hohen Anspruch mit dem Huawei an der Entwicklung von neuen Technologien arbeitet, erklärt LIWEST Geschäftsführer Stefan Gintenreiter und ergänzt: „ Wir erhalten umfassende Unterstützung vom führenden Technologieanbieter beim Aufbau unseres 5G-Netzes. Damit ist gewährleistet, dass die Wertschöpfung der neuen Übertragungstechnologie erfolgreich im oberösterreichischen Markt ankommt. “

Zudem legt Huawei großen Wert darauf, bei in Österreich ansässigen Lieferanten zu beschaffen. Dieses Engagement spiegelt sich auch in der Wirtschaftsleistung für den Standort wider: 164 Millionen Euro trug Huawei im Jahr 2019 zum österreichischen BIP bei. Diesen Einfluss erkennt man auch in der Steuerleistung des Unternehmens: In Österreich hat Huawei zwischen 2015 und 2019 durchschnittlich 59 Millionen Euro Steuern gezahlt, 2019 sogar mehr als 70 Millionen Euro.

Soziales Engagement spielt eine zentrale Rolle

Doch nicht nur wirtschaftlich hinterlässt Huawei seinen Fußabdruck in Österreich, das Unternehmen legt auch ein besonderes Augenmerk auf soziales Engagement. So wurde im Jahr 2012 das Huawei Scholarship gemeinsam mit ÖJAB ins Leben gerufen, bei dem jedes Jahr drei Studierende eine Wohngutschrift für ein Jahr in einem ÖJAB-Wohnheim von Huawei bekommen.

Darüber hinaus veranstaltet Huawei seit 2013 das Programm „Seeds for the Future“, in Zuge dessen technologiebegeisterte Studierende die Chance haben, für zwei Wochen nach China zu reisen und vor Ort von technologischem und interkulturellem Austausch zu profitieren. 2020 fand diese Bildungsreise zwar virtuell statt, doch die Begeisterung unter den 16 Studierenden war trotzdem groß: „ Obwohl das Seeds for the Future Programm dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie nur online stattfinden konnte, war es dennoch sehr lehrreich und interessant. Durch die vielen kulturellen Einblicke Chinas wurde klar, dass Huawei ein Unternehmen ist, dass sowohl für Innovation als auch für Kulturwertschätzung stehen “, so Christoph Kretz, Teilnehmer von der FH St. Pölten.

