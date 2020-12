AVISO: Neue Folge von POLITIK AM RING am 14. Dezember, 21 Uhr

Thema der zweiten Sendung: Weihnachtsgeschäft abgesagt? Wie kommen Handel und Tourismus aus der Krise?

Wien (PK) - In der zweiten Ausgabe von POLITIK AM RING, am 14. Dezember 2020, um 21 Uhr, diskutieren live in der Mediathek der Parlamentshomepage die Wirtschafts- bzw. Tourismussprecherinnen und -sprecher der fünf Parlamentsfraktionen unter dem Eindruck der Corona-Krise zum Thema: Weihnachtsgeschäft abgesagt? Wie kommen Handel und Tourismus aus der Krise?

Die Sendung wird ab 21.00 Uhr aus dem Dachfoyer der Wiener Hofburg übertragen und ist unter www.parlament.gv.at/POLITIKAMRING live zu sehen. Sie ist nach der Aufzeichnung dauerhaft in der Mediathek auf der Parlamentshomepage abrufbar. Medienunternehmen können den Livestream unentgeltlich übernehmen und die gesamte Sendung oder auch Ausschnitte zu Informationszwecken zeigen.

Es diskutieren:

Karl Schmidhofer (ÖVP)

Christoph Matznetter (SPÖ)

Erwin Angerer (FPÖ)

Elisabeth Götze (Grüne)

Josef Schellhorn (NEOS)

Experten:

Josef Baumgartner, WIFO

Mike Peters, Institut für Strategisches Management, Marketing und Tourismus

an der Universität Innsbruck

Moderation:

Gerald Groß

