Pensionistenverband-Aufruf: Es ist am besten, wir gehen testen!

Kostelka und Kopietz: Wollen beitragen, dass die Corona-Pandemie endlich vorbei ist

Wien (OTS) - Unter dem Motto „Es ist am besten, wir gehen testen“ gehen hochrangige VertreterInnen des Pensionistenverbandes Österreichs morgen Donnerstag, 10.12.2020 um 11 Uhr zum Covid-19-Test in die Wiener Messe.

Pensionistenverbands-Präsident Dr. Peter Kostelka und der Wiener Landespräsident Prof. Harry Kopietz: „Mit dem Test leisten wir Ältere einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung des Coronavirus. Wir wollen mithelfen, dass die Corona-Pandemie endlich vorbei ist und wir alle wieder ein unbeschwertes Leben führen können. Deshalb unser Aufruf an alle älteren Wienerinnen und Wiener, die noch nicht beim Covid-19-Test waren: Kommt bitte und lasst Euch testen, das ist ein wichtiger Beitrag den wir Ältere jetzt leisten können!“



Kritik übte Kopietz an der Kommunikation der türkis-grünen Regierung: „Sie haben es verbockt, weil sie trotz Zusage nicht fähig waren, in ihrem EDV-System eine einfache telefonische Anmeldung zu programmieren. Das hat viele Menschen verunsichert. Die Stadt Wien fängt dies ab, man kann sich in der Messe-Wien OHNE Anmeldung noch bis zum 13. Dezember täglich von 8 bis 18 Uhr unbürokratisch, einfach und kostenlos testen lassen. Alles, was man dazu braucht, ist: ein amtlicher Lichtbildausweis und die e-card. Für Personen mit Gehbehinderung stehen genügend Rollstühle und Bundesheersoldaten zur Hilfestellung zur Verfügung“, so Kopietz.

Medien-Statement von den Pensionistenverbands-Präsidenten Dr. Peter Kostelka (PV-Österreich) und Prof. Harry Kopietz (PV-Wien):

Donnerstag, 10.Dezember 2020, 11 Uhr, Messe Wien, 2., Messeplatz 2.





Rückfragen & Kontakt:

Pensionistenverband Österreichs

Landesorganisation Wien

01 319 40 12

wien @ pvoe.at