Filmakademie Wien: Staatssekretärin Mayer gratuliert Jessica Hausner und Gabriella Reisinger

Wien (OTS) - Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer gratuliert Filmregisseurin Jessica Hausner und Kamerafrau Gabriella Reisinger zur Professorinnenschaft am Institut für Film und Fernsehen der Universität für Musik und Darstellende Kunst.



„Die Berufung von Jessica Hausner und Gabriella Reisinger ist eine erfreuliche Neuigkeit. Sie beide sind Aushängeschilder des modernen österreichischen Films. Dieser wichtige Schritt eröffnet eine gute Perspektive für die Zukunft der Filmakademie,“ so die Staatssekretärin in einer ersten Reaktion. „Jessica Hausner und Gabriella Reisinger zeichnen langjährige Erfahrung im Filmschaffen, theoretische Expertise und großes Engagement für junge Talente aus. Regie und Kamera sind Schlüsseldisziplinen in der Filmgestaltung. Mit ihrer Ernennung soll auch vermehrt jungen Frauen noch mehr Mut gemacht werden, diese zentralen Filmberufe anzusteuern. Ich gratuliere den Neo-Professorinnen ganz herzlich“, ergänzt Mayer.

