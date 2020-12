willhaben-Analyse: Gebrauchtwagen auch in der kalten Jahreszeit hoch im Kurs

Wien / Österreich (OTS) -



Vor allem Kombis und Family-Vans sowie Klein- und Kompaktwagen beliebt

Elektromobilität 2020: 60-70 % mehr „rein Elektrische“ als noch im Vorjahr auf willhaben

Aktueller Angebots- und Preischeck der gängigsten Gebrauchtwagen-Modelle

Das Jahr 2020 ist in jeder Hinsicht sehr außergewöhnlich. Die Gesundheitskrise ist nach wie vor nicht überwunden, die Österreicher setzen daher weiter besonders auf die eigenen vier Räder. Das zeigt sich - selbst zur normalerweise etwas stilleren Jahreszeit – nach wie vor auch im Auto&Motor-Bereich von willhaben besonders deutlich. So gab es dort beispielsweise im November rund 20.000 Anfragen pro Tag. Wer also schon länger darüber nachdenkt, sich von einem Auto zu trennen, hat derzeit besonders gute Voraussetzungen. Sowohl Privatkäufer als auch Autohändler sind aktiv auf der Suche nach Gebrauchtwagen. Das bringt in vielen Bereichen Potential auf besonders hohe Verkaufserlöse.



„Wir sehen bei vielen Auswertungen gerade ein Allzeit-Hoch, es herrscht österreichweit auch in diesen Wochen ein enormes Auto-Interesse“, erklärt Michael Gawanda, Head of Auto & Motor bei willhaben. „Der Individualverkehr erlangt durch die Gesundheitskrise eine völlig neue Bedeutung – egal ob für den Arbeitsweg oder die Freizeitgestaltung. Gegenüber dem ersten Lockdown wissen die Menschen jetzt auch bereits besser mit der Situation umzugehen. Wir gehen anhand der Zahlen davon aus, dass jetzt, in den Tagen und Wochen nach dem zweiten Lockdown, noch einmal sehr viele Verkäufe unter Dach und Fach gebracht werden.“

Gesucht: geräumige Familienautos und kompakte Alleskönner

Besonders begehrt sind laut aktuellen Zahlen Kombis und Family-Vans sowie die Kategorie Klein- und Kompaktwägen. Der Bereich Kombis und Family-Vans führt derzeit auch deutlich die Wertungen an, wenn es um eingerichtete Suchagenten, als auch Fahrzeuge in Merklisten geht.

Auch Elektromobilität mit starkem Zuwachs

Einer der großen Gewinner ist 2020 auch die Elektromobilität. Das Anzeigen-Volumen mit rein elektrischen Fahrzeugen hat auf willhaben gegenüber 2019 um 60-70 % zugelegt. Heuer werden es voraussichtlich bis Jahresende bereits mehr als 12.000 Elektro-Autos sein, die auf auf der Plattform angeboten wurden.

Preis-Check der gängigsten Auto-Modelle

Um eine Orientierungshilfe für den Verkauf zu bieten, hat willhaben gängige Gebrauchtwagen in Österreich einem aktuellen Preis-Check unterzogen. Um wie viel derzeit ein heuer, vor drei oder sechs Jahren zugelassenes Auto angeboten wird, zeigt die folgende Auswertung:



* siehe Anhang



Über die Auswertung

Für die angeführten Werte wurden Anfang Dezember 2020 alle Anzeigen der jeweiligen Modelle des willhaben Auto&Motor-Bereichs, die von 1.9.2020 bis incl. 4.12.2020 online waren bzw. noch online sind, ausgewertet. Die Modelle der gängigsten Marken wurden quer über alle Motorisierungen und Ausstattungsvarianten untersucht.

Rückfragen & Kontakt:

Andreas Pucher

PR Manager / willhaben

0699 1303 1518

andreas.pucher @ willhaben.at



Thomas Reiter

Reiter PR

0676 66 88 611

thomas.reiter @ reiterpr.com