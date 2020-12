Deutsch: Regierung lässt Kinder von Moria im Elendslager verkommen und im Winter frieren

SPÖ-Bundesgeschäftsführer appelliert an ÖVP und Grüne: „Zeigen Sie Menschlichkeit und Größe und retten Sie notleidende Kinder“

Wien (OTS/SK) - Zum Tag der Menschenrechte am 10. Dezember erinnert SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch an die vielen Kinder auf Lesbos, die nach Monaten in Dreck und Elend kurz vor dem Winter von der empathielosen schwarz-grünen Bundesregierung noch immer im Stich gelassen werden. „Die Unmenschlichkeit und Kaltherzigkeit von Kurz und Kogler lässt sich kaum mehr in Worte zu fassen“, sagt Deutsch, der scharf kritisiert, dass ÖVP und Grüne offenbar alles daran setzen, „die Kinder von Moria in Vergessenheit geraten zu lassen“: „Diese Regierung lässt die Kinder von Moria im Elendslager verkommen und im Winter frieren“, sagt Deutsch, der darauf verweist, dass die humanitäre Lage für Geflüchtete auf Lesbos nach wie vor „menschenunwürdig“ ist. Deutsch richtet daher abermals einen unmissverständlichen Appell an die Regierung: „Zeigen Sie Menschlichkeit und Größe und retten Sie die Leben notleidender Kinder – bevor es zu spät ist!“ ****

„Die Kinder in Moria haben schon viel zu viel durchmachen müssen. Nach der Feuerkatastrophe und den verheerenden Überschwemmungen droht ihnen jetzt ein bitterkalter Winter“, sagt Deutsch, der darauf verweist, dass das neue Flüchtlingslager auf Lesbos erst im September 2021 fertig werden soll. Bis dahin müssen die über 7.000 BewohnerInnen des Lagers weiterhin in katastrophalen Bedingungen ausharren, „Bedingungen, die mit der Würde des Menschen nicht vereinbar sind“, betont Deutsch. „Die Koalition der Kaltherzigen aus ÖVP und Grünen muss jetzt endlich handeln und den Kindern eine Chance auf ein menschenwürdiges Leben ermöglichen.“

Besondres gefordert sieht Deutsch jetzt Vizekanzler Kogler und die Grünen: „Der Vizekanzler ist, wenn es um markige Sprüche gegen die Opposition geht, um keinen Schwurbelsatz verlegen. Sobald es aber um echte Hilfe für notleidende Kinder auf Moria geht, wird er plötzlich ganz still.“ Für Deutsch ist dieses Schweigen der Grünen nicht mehr hinnehmbar. „Der Wien-Wahlkampf ist vorbei“, so Deutsch, der betont, dass jetzt kurz vor Weihnachten „Hoffnung in der Krise“ tatsächlich gegeben werden müsse: „Nehmen Sie sich ein Beispiel an den vielen Gemeinden in Österreich, die bereit sind, Kinder aus Moria aufzunehmen. Fassen Sie sich ein Herz. Es ist Zeit für ein Weihnachtswunder, Sie haben es in der Hand!“, so Deutsch in Richtung ÖVP und Grüne. (Schluss) ls/bj

