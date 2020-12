Kunstmeile Krems: Programmhöhepunkte 2021

25 neue Ausstellungen, 4 Festivals, 2 Klangkunstwerke, 1 Open Air Kino, 1 Kinder.Kunst.Fest und 2 Jubiläen im nächsten Jahr

Krems (OTS) - Die Kunstmeile Krems bildet mit ihrer Vielzahl an Museen, Galerien, Konzerten, Kunst- und Musikfestivals ein einzigartiges Kunst- und Kulturareal. Sie erstreckt sich auf einer fußläufigen Entfernung von 1,6 km (= 1 Meile) vom Minoritenplatz in Stein über den Museumsplatz bis zum Dominikanerplatz in der Altstadt von Krems.

25 neue Ausstellungen in den sechs zentralen Museen, 4 Festivals, 2 Klangkunstwerke im Klangraum Krems Minoritenkirche, 1 Open Air Kino beim Kesselhaus, 1 Kinder.Kunst.Fest für die ganze Familie und 2 Jubiläen – 20 Jahre Karikaturmuseum Krems und 25 Jahre Glatt&Verkehrt – werden nächstes Jahr auf der Kunstmeile Krems geboten.

20 Jahre Karikaturmuseum Krems

2021 feiert das Karikaturmuseum Krems sein 20-jähriges Bestehen. Als einziges Museum für satirische Kunst nimmt es in Österreich eine Sonderstellung in der Museumslandschaft ein. Mit der Schau „Schätze aus 20 Jahren“ (21.02.2021 – 30.01.2022) zeigt das Karikaturmuseum Krems ein Best-of politischer Karikaturen und Bildgeschichten des Landes Niederösterreich, das seit 2001 – also ebenso seit 20 Jahren – schwerpunktmäßig bedeutende Bildsatiren und Illustrationen sammelt.

Roter Faden im Ausstellungsprogramm: Starke Frauen in der Kunst

Als einen Schwerpunkt im Ausstellungsprogramm rückt die Kunstmeile Krems starke Frauen ins Rampenlicht. Sieben Einzelausstellungen sind Künstlerinnen gewidmet. In der Kunsthalle Krems rüttelt die in Australien lebende Künstlerin Patricia Piccinini mit ihren teils aus Mensch, Tier oder Maschine geformten Skulpturen das Publikum auf (13.03. – 27.06.2021). Im Juli folgt eine Personale zu Margot Pilz, die seit den frühen 1980er-Jahren international zu den bedeutenden feministischen Künstlerinnen zählt (17.07. – 01.11.2021). Im Herbst präsentiert die in Wien lebende Künstlerin Angelika Loderer neue, eigens auf die Räume der Kunsthalle Krems bezogene skulptural-prozessuale Werke (20.11.2021 – 03.04.2022).

Die Landesgalerie Niederösterreich erforscht das Schaffen der Künstlerinnen des Art Club in einer bislang weitgehend unentdeckten Epoche, nämlich zwischen dem 2. Weltkrieg und der Feministischen Avantgarde der 1970er-Jahre (16.10.2021 – 06.03.2022). Dem Netzwerk verbunden waren herausragende Künstlerinnen, u. a. Maria Biljan-Bilger, Johanna Schidlo, Susanne Wenger und Maria Lassnig. Die Gruppenausstellung „Auf zu Neuem“ verdeutlicht u. a. mit Positionen von Broncia Koller-Pinell bis hin zu Eva Schlegel, Brigitte Kowanz und Elke Silvia Krystufek, wie stark Frauen daran beteiligt waren, im 20. Jahrhundert neues künstlerisches Terrain zu erschließen (27.03.2021 – 06.02.2022).

Das Karikaturmuseum Krems gewährt mit der „Feuerroten Friederike“ einen exklusiven Einblick in die Illustrationen der außergewöhnlichen Autorin Christine Nöstlinger (14.11.2021 – 06.03.2022).

Die Hauptausstellung des museumkrems, „Wo sind sie geblieben? Die Frauen von Krems“ (10.04. – 01.11.2021), begibt sich auf Spurensuche nach den vergessenen Frauen in der Geschichte der Stadt. Dem historischen Blick auf Frauenleben wie der Äbtissin Maria Benedicta Rizzi oder der Motorradrennfahrerin Mitzi Nahmer werden zeitgenössische Positionen der Künstlerin Iris Andraschek gegenübergestellt. Begleitend zur Ausstellung konzipiert Andrea Brunner-Fohrafellner ein Kunstprojekt im öffentlichen Raum.

Weltkulturerbe Wachau

Touristischer Magnet bleibt die Ausstellung „Wachau“, die seit Juli 2020 und noch bis März 2022 in der Landesgalerie Niederösterreich zu sehen ist. Mit knapp 500 Werken vom ausgehenden 18. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts – darunter Ikonen der Wachau-Malerei – wirft die Schau einen kunsthistorischen Blick auf die UNESCO-Welterbestätte.

Artothek Niederösterreich: Kunst mit nach Hause nehmen

Originale in den eigenen vier Wänden zu genießen, ermöglicht die Artothek Niederösterreich. Unkompliziert und günstig können sich hier Interessierte ganzjährig zeitgenössische Kunst leihen. Zur Auswahl stehen über 1.500 Gemälde und Grafiken der Kunstsammlung des Landes Niederösterreich. Die Palette reicht von traditionellen Landschaftsgemälden, über abstrakte und monochrome Arbeiten bis zu neorealistischen Bildern.

Festivals

Das Osterfestival Imago Dei (11.03. – 05.04.2021) holt einen Großteil der letzten von Jo Aichinger kuratierten Ausgabe nach, die 2020 COVID-19-bedingt abgesagt werden musste, und ergänzt sie durch feine Neuerungen. Acht Konzertabende widmen sich unter dem Titel „Gegenlicht“ der Dialektik von Licht und Dunkelheit. Im Klangraum Krems Minoritenkirche sind u. a. der litauische Chor Jauna Muzika, Paul Gulda, Wolfgang Mitterer mit einer Auftragsarbeit, Slagwerk Den Haag, Peter Sloterdijk, die Hannes Löschel Stadtkapelle, Maja Osojnik und Klemens Lendl zu Gast.

„In The Year Of The Metal Ox“: Das chinesische Sternzeichen für das Jahr 2021 dient als Codewort für ein donaufestival (30.04. – 02.05. und 07. – 09.05.2021) im Zeichen einer Pandemie, die ungeahnte gesellschaftliche wie künstlerische Umgangsweisen herausfordert. Neben nachgeholten Präsentationen von 2020 ist eine Fülle von neuen Projekten in Planung. SOPHIE, Moon Duo, Black Midi, Girl Band, Deena Abdelwahed oder Rosa Anschütz zählen zu den vielen musikalischen Höhepunkten. Im Performancebereich bringt Ariel Efraim Ashbel And Friends das Auftragswerk „Fire walk with me“ zur Uraufführung. Stefan Kaegi ist mit einer Österreichpremiere zu Gast.

Das Festival Glatt&Verkehrt feiert vom 09. bis 25.07.2021 seine 25. Ausgabe, die unter anderem den 2020 abgesagten „Fokus Italien“ mit Musik von Südtirol bis Sardinien nachholt. Wie in all den Jahren seines Bestehens entstehen für das Festival neue Projekte, arbeiten heimische Künstler/innen mit Kolleg/innen aus dem Ausland zusammen und treten internationale Acts zum ersten Mal in Österreich auf. Neben den bewährten Locations wie Spitz an der Donau oder der Sandgrube 13 in Krems gibt es neue Konzertorte. Auch die beliebte Musikwerkstatt ist selbstverständlich wieder, diesmal in etwas anderer Form, dabei.

Die Europäischen Literaturtage (18. – 21.11.2021) machen den Klangraum Krems Minoritenkirche zu einem inspirierenden Begegnungsort mit internationalen Autor/innen. Ein Schwerpunkt ist dem Thema „Reiserouten“ gewidmet. Zum Abschluss wird der Ehrenpreis des Österreichischen Buchhandels für Toleranz in Denken und Handeln verliehen.

Gemeinsame Projekte: Museen – Festivals – ARTIST IN RESIDENCE Niederösterreich – Stadt Krems

Wie befruchtend die enge Nachbarschaft der Kulturbetriebe auf der Kunstmeile Krems ist, verdeutlichen gemeinsame Initiativen. So zeigt das Künstlerkollektiv Metahaven in Kooperation von donaufestival und Kunsthalle Krems die Videoinstallation „Chaos Theory“ (30.04. – 27.06.2021), die in der Kunsthalle Krems Weltpremiere feiern wird.

Christian Helwing, Stipendiat von AIR – ARTIST IN RESIDENCE Niederösterreich, stellt in der Kunsthalle Krems und der Dominikanerkirche (17.07. – 01.11.2021) aus. Nina Pagalies, Stephanie Wunderlich und Martina Peters, ebenso AIR-Künstlerinnen, setzen sich im Karikaturmuseum Krems mit Christine Nöstlingers Werk auseinander. Das interdisziplinäre Austauschprogramm AIR – ARTIST IN RESIDENCE Niederösterreich gilt heute als wichtiger Player im internationalen Kunstgeschehen.

In Zusammenarbeit mit dem Kulturamt der Stadt Krems, der Stadtbücherei und Mediathek Krems sowie dem Literaturhaus Europa wird 2021 die Veranstaltungsreihe „Verborgenes und Erlesenes“ weitergeführt: An besonderen historischen Plätzen in Krems erwarten die Besucher/innen europäische Literatur und Musik.

Gemeinsam mit dem Osterfestival Imago Dei lädt das Literaturhaus Europa Peter Sloterdijk in den Klangraum Krems Minoritenkirche ein.

Am Nationalfeiertag, 26.10.2021, veranstalten die Betriebe entlang der Kunstmeile Krems zum dritten Mal das Kinder.Kunst.Fest. Das Programm verspricht einen spannenden Tag mit Kunst, Theater, Musik, Kino und vor allem viel Spaß für die ganze Familie.

Kunstmeile Krems: Einzigartiges Kunst- und Kulturareal

Die Kunstmeile Krems umfasst mit Forum Frohner, Klangraum Krems Minoritenkirche, Kunsthalle Krems, Landesgalerie Niederösterreich, Karikaturmuseum Krems, Artothek Niederösterreich, museumkrems und Dominikanerkirche acht Kerninstitutionen. Dazu kommen zahlreiche Kulturpartner wie Ernst Krenek Forum, AIR – ARTIST IN RESIDENCE Niederösterreich, Literaturhaus Niederösterreich, Galerie Stadtpark oder Kino im Kesselhaus. Das Osterfestival Imago Dei, donaufestival, Glatt&Verkehrt und die Europäischen Literaturtage bieten von März bis November über 150 Konzerte, Performances, Lesungen und Diskussionen. Die Kunstmeile Krems ist ganzjährig sowohl für Musikfans, Cineasten, Interessierte an Stadtgeschichte, Literatur und Tanz als auch für Freunde der Karikatur, der avantgardistischen oder etablierten Kunst eine Reise wert. Die Website kunstmeile.at bündelt das vielfältige Angebot.

Landesgalerie Niederösterreich: Ein Ticketcenter für Museen, Festivals und Kino

Als Informations- und Ticketcenter auf der Kunstmeile Krems fungiert die Landesgalerie Niederösterreich. Den bequemen Besuch der Ausstellungshäuser ermöglicht das SUPER.Kombiticket. Ebenso lassen sich Festival- und Museumsbesuch kostengünstig kombinieren. Karten für das Osterfestival Imago Dei sind bereits verfügbar unter klangraum.at. Alle anderen Festivals verlegen ihre Programmreleases und Vorverkaufsstarts ins nächste Jahr: donaufestival geplant für März 2021, Glatt&Verkehrt geplant für März (Early Bird Tickets) bzw. Mai 2021. Nähere Infos unter: donaufestival.at, glattundverkehrt.at

Gastronomie und Anreise

Die Gastwirtschaft Poldi Fitzka im Erdgeschoss der Landesgalerie Niederösterreich heißt die Besucher/innen der Kunstmeile Krems für eine Pause vom Kunstgenuss herzlich willkommen (poldifitzka.at). Shuttlebusse ermöglichen die bequeme Anreise aus Wien zu den Festivals, Ausstellungseröffnungen und ausgewählten Programmpunkten. Aber auch mit dem Schiff und der Bahn ist Krems von Wien aus gut erreichbar. Details dazu finden sich unter kunstmeile.at/service. In der Stadt stehen auch öffentliche Fahrräder (nextbike.at) zur Verfügung.

kunstmeile.at

Ausstellungen 2021



19.02. – 02.04.2021

Adriana Affortunati. Arkade

museumkrems (galeriekrems)

21.02.2021. – 30.01.2022

Schätze aus 20 Jahren. Karikaturen aus den Sammlungen des Landes Niederösterreich

Karikaturmuseum Krems

21.02.2021. – 30.01.2022

Herr Wondrak von Janosch. Exkurs #6

Karikaturmuseum Krems

07.03. – 01.11.2021

Volltreffer! Satirische Meisterwerke aus der Sammlung Grill

Karikaturmuseum Krems

07.03. – 01.11.2021

Gerhard Haderer. Exkurs #7

Karikaturmuseum Krems

13.03. – 27.06.2021

Patricia Piccinini. Embracing the Future

Kunsthalle Krems

27.03.2021. – 06.02.2022

Auf zu Neuem. Drei Jahrzehnte von Schiele bis Schlegel aus Privatbesitz

Landesgalerie Niederösterreich

09.04. – 20.06.2021

Kerstin Wiesmayer. sinniere

museumkrems (galeriekrems)

10.04. – 01.11.2021

Wo sind sie geblieben? Die Frauen von Krems

museumkrems

17.04. – 02.05.2021

#MeineWachau. Präsentation zum Fotowettbewerb

Landesgalerie Niederösterreich

In Kooperation mit Welterbegemeinden Wachau und NÖN

30.04. – 27.06.2021

Metahaven. Chaos Theory

Eine Kooperation von donaufestival und Kunsthalle Krems

Kunsthalle Krems

15.05. – 13.06.2021

Barbis Ruder. Pitch Control. Einschreibung eines Körpers in den Raum

Dominikanerkirche

22.05. – 17.10.2021

Steinbrener/Dempf & Huber. Cliffhanger. Die Ausstellung

Landesgalerie Niederösterreich

22.05. – 03.10.2021

Adi und Art Brut

Forum Frohner

02.07. – 05.09.2021

Philipp Hanich. The Fool

museumkrems (galeriekrems)

17.07. – 01.11.2021

Margot Pilz. Selbstauslöserin

Kunsthalle Krems

17.07. – 01.11.2021

Christian Helwing. (B)EAST!

Eine Kooperation von Kunsthalle Krems und AIR – ARTIST IN RESIDENCE Niederösterreich

Kunsthalle Krems und Dominikanerkirche Krems

17.09. – 19.11.2021

Martin Veigl. the space in between

museumkrems (galeriekrems)

16.10.2021. – 06.03.2022

Aufbrüche. Künstlerinnen des Art Club

Landesgalerie Niederösterreich

16.10.2021 – 03.04.2022

Park Seo-Bo und Adolf Frohner. Paris 1961

Forum Frohner

06.11.2021. – 20.02.2022

Helmut & Johanna Kandl: Viva Archiva!

Landesgalerie Niederösterreich

14.11.2021. – 06.03.2022

Christine Nöstlinger und ihre Buchstabenfabrik

Karikaturmuseum Krems

20.11.2021 – 03.04.2022

Andreas Werner

Kunsthalle Krems

20.11.2021 – 03.04.2022

Angelika Loderer

Kunsthalle Krems

Klangkunst 2021

11.03. – 05.04. und 30.04.– 09.05.2021

Gerald Moser. your memories are idealized

Klangraum Krems Kapitelsaal

01.07. – 03.10. 2021

Asbjørn Blokkum Flø. Electric Rain

Klangraum Krems Minoritenkirche

Festivals 2021

11.03. – 05.04.2021

Osterfestival Imago Dei Gegenlicht

Klangraum Krems Minoritenkirche

30.4. – 02.05. und 07. – 09.05.2021

donaufestival In The Year Of The Metal Ox

Klangraum Krems Minoritenkirche, Messe Krems u. a.

01. – 18.07.2021

Open Air Kino beim Kesselhaus

Kino beim Kesselhaus

09. – 25.07.2021

25. Festival Glatt&Verkehrt

Winzer Krems, Sandgrube 13 u. a.

26.10.2021

Kinder.Kunst.Fest

auf der ganzen Kunstmeile Krems

18. – 21.11.2021

Europäische Literaturtage Reiserouten

Klangraum Krems Minoritenkirche

Verborgenes und Erlesenes 2021

17.06.2021, 18.00 Uhr

Marko Dinić Lesung

Vesselsky/Kühn Musik

Ursula Kapelle Krems

21.10.2021, 18.00 Uhr

Ana Marwan Lesung

Volker Gallasch Musik

Schlosskapelle Mautern

Pressefotos

Ausstellungen

Festivals

Rückfragen & Kontakt:

Klangraum Krems Minoritenkirche, Osterfestival Imago Dei, donaufestival, Glatt&Verkehrt,

Europäische Literaturtage, Kino im Kesselhaus:

Barbara Pluch

T +43 2732/ 90 80 30 322 oder mobil +43 664 60499 322

barbara.pluch @ noe.festival.at

klangraum.at, donaufestival.at, glattundverkehrt.at, kinoimkesselhaus.at, literaturhauseuropa.eu



Landesgalerie Niederösterreich, Forum Frohner:

Maria Schneeweiß

T +43 664 60499 171

maria.schneeweiss @ kunstmeile.at

lgnoe.at, forum-frohner.at



Kunsthalle Krems, Dominikanerkirche, Artothek Niederösterreich, AIR – ARTIST IN RESIDENCE:

Matej Gajdos

T +43 664 60499 176

matej.gajdos @ kunstmeile.at

kunsthalle.at, artothek.at, air-noe.at



Karikaturmuseum Krems:

Daniela Bernhard

T +43 664 60499 187

daniela.bernhard @ kunstmeile.at

karikaturmuseum.at



museumkrems, galeriekrems, Dominikanerkirche:

Sabine Laz

T +43 2732 801 571

sabine.laz @ krems.gv.at

museumkrems.at