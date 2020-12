Simmering: Jubiläumsschau und neues Eisenbahn-Buch

Ausstellung „D‘ nassn Füass“ und Bildband über Schienenverkehr

Wien (OTS/RK) - Die Corona-Sperre des Simmeringer Bezirksmuseums (11., Enkplatz 2) ist zu Ende: Am Freitag, 11. Dezember, und am Freitag, 18. Dezember, sind die Museumsräume jeweils von 14.00 bis 17.00 Uhr zugänglich. Außerdem ist am Sonntag, 13. Dezember, und am Sonntag, 20. Dezember, jeweils von 10.00 bis 12.00 Uhr ein Besuch möglich. Gezeigt werden eine Dauer-Schau über die Historie des 11. Bezirks und eine Sonder-Ausstellung über einen „Humanitären Geselligkeitsverein“ namens „D‘ nassn Füass“, der schon seit 99 Jahren in Simmering mildtätige Werke tut und 2021 das 100-Jahre-Jubiläum feiert. Das Publikum sieht Fotografien, Schriften und weitere Exponate aus früherer Zeit. Der Eintritt ist gratis. Spenden nimmt das auf ehrenamtlicher Basis agierende Bezirkshistoriker-Team (Leiterin: Petra Leban) gerne entgegen. Mehr Informationen: Telefon 4000/11 127 und E-Mail bm1110@bezirksmuseum.at.

Zwischen Montag, 21. Dezember 2020, und Donnerstag, 7. Jänner 2021, bleibt das Museum verschlossen. Erster Öffnungstag nach der heurigen „Weihnachts- und Neujahrpause“ ist am Freitag, 8. Jänner 2021 (14.00 bis 17.00 Uhr). Die Doku über Aktionen des Vereins „D‘ nassn Füass“ kann bei freiem Eintritt bis Sonntag, 24. Jänner 2021, betrachtet werden. Besucherinnen und Besucher müssen die gängigen Corona-Vorsichtsmaßnahmen einhalten (Mund-Nase-Maske, Abstand, Desinfektion).

Bahn in Simmering: „Bilderreise“ mit 160 Fotos auf 128 Seiten

Ein verdienter freiwilliger Mitarbeiter des Museums hat einen aufschlussreichen Bildband mit dem Titel „175 Jahre Eisenbahn in Simmering“ gestaltet: Kustos Johannes Hradecky lädt seine geneigte Leserschaft zu einer „Nostalgischen Bilderreise“ ein. Die Fotografien stammen aus dem Museumsarchiv und von privaten Sammlern. Diese Publikation aus dem „Verlagshaus24.de“ (Sutton Verlag) umfasst 128 Seiten und enthält zirka 160 Fotos aus der Vergangenheit. Hradecky kommentiert in Wort und Bild die lange Geschichte des Schienenverkehrs und der Bahnhofsanlagen im 11. Bezirk. Der spannende Rückblick reicht von der Straßenbahn und den Lokalbahnen bis zum Hauptbahnhof. Die „Ostbahn“ ist ebenso vertreten wie die „Haidebahn“ sowie die „Schlachthausbahn“. Ab Dienstag, 15. Dezember, ist das neue Buch im Fachhandel und im Museum zum Preis von 23 Euro zu beziehen (ISBN: 978-3-96303-232-5). E-Mails an den Verlag: service@verlagshaus24.de.

