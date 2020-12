Wohnquartier AM PARK: Gelungenes Zusammenspiel von gefördertem und freifinanziertem Wohnbau

Wien (OTS) -

Breiter Mix aus geförderten und freifinanzierten Miet- und Eigentumswohnungen

65% geförderter Wohnbau unter Federführung der SOZIALBAU AG

ARE errichtet Wohnungen auf drei Bauplätzen und leistet signifikanten Beitrag zur Infrastruktur

Im Rahmen der heutigen Pressekonferenz stellten Generaldirektor der SOZIALBAU AG Josef Ostermayer und ARE CEO Hans-Peter Weiss das neue Wohnquartier AM PARK vor. Das Projekt wird bis Ende 2021 unter der Federführung der SOZIALBAU AG in enger Zusammenarbeit mit der ARE Austrian Real Estate GmbH auf den Siemensäckern in Wien Floridsdorf errichtet. Die ersten Bewohner sind schon eingezogen.

"Auf den ehemaligen Siemensäckern in Floridsdorf errichten wir im engen Zusammenspiel mit unseren Projektpartnern ein grünes Wohnquartier AM PARK für über 2.700 Bewohner. Für ein hohes Maß an Lebensqualität soll nicht nur ein 1,5 ha großer Freizeitpark, sondern auch eine Super-Greißlerin als Nahversorgerin und „gute Seele“ des Quartiers sorgen. Sehr wichtig ist uns dabei auch eine ausbalancierte Mischung aus geförderten und freifinanzierten Wohnungen für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen als Basis einer guten sozialen Durchmischung“, sagt Josef Ostermayer, Generaldirektor der SOZIALBAU AG.

"Mit den rund 2.500 Wohnungen, die sich aktuell in Bau befinden, schafft die ARE österreichweit Wohnraum und leistet durch ihre Entwicklungstätigkeit einen wesentlichen Beitrag in der Stadt- und Quartiersentwicklung, der auch dem geförderten Wohnbau zu Gute kommt. AM PARK ist ein Beispiel für dieses erfolgreiche Zusammenwirken von gefördertem und freifinanziertem Wohnbau", erklärt Hans-Peter Weiss, CEO der ARE.

Die von der ARE bei diesem Projekt errichteten Wohnungen sind Teil der 2015 gestarteten Wohnbauoffensive, bei der die ARE österreichweit 2 Milliarden Euro in die Errichtung von bis zu 10.000 Wohnungen investiert.

Lebensraum für 2.700 Menschen...

Das neue Wohnquartier AM PARK wird künftig auf einer Fläche von über 8 Hektar Lebensraum für 2.700 Menschen bieten. Bei den rund 1.260 Wohnungen wird auf einen ausgewogenen Mix von geförderten sowie freifinanzierten Wohnungen geachtet. Insgesamt werden elf Bauplätze von acht unterschiedlichen Bauträgern bespielt. Die dadurch entstehenden vielfältigen Bebauungstypen und Wohnungstypologien sorgen für eine kreative Architektur und ein abwechslungsreiches Quartier.

Super-Greißlerin

Anfang September eröffnete die Super-Greißlerin Bettina Horvath ihren "Bassena Treff". Er fungiert sowohl als Nahversorgerlokal zur Deckung des täglichen Bedarfs als auch als Treffpunkt für das soziale Miteinander AM PARK. Super-Greißlerin Bettina Horvath ist als Siegerin aus der TV-Show „AM PARK sucht den Super-Greißler“ hervorgegangen.

Insgesamt stehen 2.700m² Erdgeschoßfläche für gewerbliche Zwecke zur Verfügung. Unweit des Quartiers sind weitere Nahversorger wie Supermärkte, aber auch Einkaufszentren und Märkte zu finden.

...und so manchen tierischen Bewohner

Auf dem Areal des neuen Wohnquartiers befindet sich das rund 2.600m² große Habitat der Zauneidechse. Die ARE, die bei all ihren Projekten großen Wert auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz legt, achtet während und auch nach der Bauphase stets auf das Wohlergehen der geschützten Tierart und erweiterte sogar ihren Lebensraum. 2020 konnten Jungtiere nachgewiesen werden. Die tierischen Bewohner fühlen sich also sichtlich wohl und haben sich bereits vermehrt.

AM PARK und mehr

Der zentrale, namengebende Park bietet auf 15.000m² neben Raum für Erholung, Spielplätzen und Spazierwegen auch Platz für Sportflächen. Mit seinem Angebot an großzügigen Rasenflächen, Spazierwegen und Outdoor-Fitnessgeräten ist die Parkanlage der ideale Ort für Familien, Sportler*innen und Naturfreund*innen. Das neue Stadtquartier ist autofrei konzipiert, wird von einem dicht mit Bäumen bewachsenen Streifen umrandet und von Wiesen- sowie Staudenflächen durchzogen.



ARE Austrian Real Estate GmbH

Die ARE AUSTRIAN REAL ESTATE GmbH, kurz ARE, ist seit Jänner 2013 operativ tätig und einer der größten Immobilieneigentümer in Österreich. Das Portfolio umfasst 558 Büro-, Wohn- und Gewerbeliegenschaften mit rund 1,7 Millionen Quadratmetern vermietbarer Fläche. Der Verkehrswert des Bestandes beträgt rund 3,0 Milliarden Euro. Die ARE kauft, entwickelt und vermietet Top-Standorte in ganz Österreich. Die Entwicklung attraktiver Stadtteile mit durchdachter Infrastruktur zählt zu den Kernkompetenzen der ARE. Ziel ist es gemeinsam mit Partnern und Stakeholdern Wohnquartiere zu realisieren, die den Ansprüchen der Zukunft gerecht werden.

Die SOZIALBAU AG

Die SOZIALBAU AG ist mit einem Verwaltungsbestand von rund 52.000 Miet- und Genossenschafts- sowie Eigentumswohnungen, 562 Geschäftslokale und 30.490 Garagenplätze das größte gemeinnützige Wohnungsunternehmen in Österreich. Aktuell befinden sich sechs Projekte mit insgesamt über 640 Wohnungen im Baustadium und sechs Projekte mit rund 1.550 Wohnungen in Bauvorbereitung.

Rückfragen & Kontakt:

ARE Austrian Real Estate GmbH

Dr. Lucia Malfent

Pressesprecherin ARE

+43 5 0244-1360

lucia.malfent @ big.at