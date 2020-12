Getränkehändler Ammersin eröffnet Getränkewelt in Klosterneuburg

Seit Montag erwartet der moderne Flagship-Store mit einer überwältigenden Sortimentsvielfalt und tollen Eröffnungsangeboten für die Weihnachtszeit.

Brunn am Gebirge/Klosterneuburg (OTS) - Der Getränkehändler Ammersin öffnete am Montag, den 7. Dezember, die Tore seiner neuen Getränkewelt in Klosterneuburg. Der moderne Flagship-Store für anspruchsvolle Genießer erwartet die Besucher nicht nur mit einer überwältigenden Sortimentsvielfalt, sondern mit sensationellen Eröffnungsangeboten in der Vorweihnachtszeit.

Der Getränkehändler Ammersin, bekannt unter anderem für Österreichs größten Craftbier-Store BeerLovers in der Gumpendorfer Straße, gestaltete in Klosterneuburg seinen neuen Flagship-Store und bündelt dabei die Getränkekompetenz aus allen bestehenden Stores. Mit einem Vollsortiment an Spirituosen, Wein, Bier, Cider und alkoholfreien Getränken lässt die neue Getränkewelt die Herzen anspruchsvoller Genießer höherschlagen. Hier finden Kunden nicht nur das passende Getränk für jeden Anlass, sondern frei nach dem Motto „Die schönsten Geschenke kann man trinken“ auch viele geschmackvolle Geschenke.

„In unserer Ammersin Getränkewelt in Klosterneuburg konnten wir etliche Erfahrungswerte der letzten Jahre einbringen und viele neue Ideen umsetzen“, erklärt Markus Betz, Chef der Ammersin- und BeerLovers-Stores. „Auf unsere Kunden wartet ein leuchtender Flagship-Store, der mit einer breiten Getränkevielfalt sicherlich etwas für jeden Geschmack bietet.“

Einen Getränkehandel gab es in der Inkustraße 22 in Klosterneuburg schon lange. Doch seit Montag, dem 7. Dezember erstrahlt die Halle des ehemaligen Getränke Wagner in neuem Glanz. Auf einer Verkaufsfläche von 240 Quadratmetern stehen in der Getränkewelt Klosterneuburg eine unglaubliche Auswahl feinster Getränke für Durstige bereit. Auch ein erheblicher Teil des beachtlichen, etwa 1.500 Biere umfassenden, BeerLovers-Sortiments wird hier erhältlich sein. Damit haben Bierliebhaber aus dem Norden Wiens eine neue Anlaufstelle für Biervielfalt - fachliche Beratung inklusive.

Gestaltet wurde der Shop vom Innerarchitekturspezialisten Derenko, der als Wiener Traditionsunternehmen seit 1910 begeistert Gastronomie-Projekte plant und umsetzt, sowie dem Experten für Ladeneinrichtung und -ausstattung Wanzl. Das Ergebnis ist ein roher Industrielook mit viel Platz zum Sehen und Gesehen-Werden.

Sehen lassen kann sich ebenfalls die acht Meter lange Kühltheke, mit deren Hilfe der (Bier)Durst sogleich wohltemperiert gestillt werden kann. Wichtig ist die Kühlung allerdings nicht zuletzt für die Wahrung der Kühlkette bei empfindlichen Produkten.

Neben dem breitgefächerten Sortiment, dem gewohnt freundlichen, kompetenten Service erwartet die Besucher auch die Möglichkeit, spannende Produkte zu verkosten – sobald wieder erlaubt und sicher – und sich mit geladenen Winzern, Brauern und Destillateuren zu treffen.

Adresse und Öffnungszeiten: GETRÄNKEWELT KLOSTERNEUBURG, Inkustraße 22, 3400 Klosterneuburg (im Gewerbegebiet), Mo–Fr: 9.00–18.00 & Sa: 10.00–15.00

Über Markus Betz

Markus Betz ist Diplom-Biersommelier und hat mit dem Aufbau der Marke BeerLovers maßgeblich die heimische Craftbier-Szene mitgeprägt. Als Geschäftsbereichsleiter der Ammersin- & BeerLovers-Stores ist Betz hauptverantwortlich für die stationären Shops in Wien, Brunn am Gebirge und Klosterneuburg sowie den von BeerLovers Onlineshop. Er legt privat wie beruflich besonderen Wert auf handwerklich hergestellte, hochqualitative Produkte.

Über Ammersin

Seit 1897 versorgt die in Brunn am Gebirge ansässige Rudolf Ammersin Ges.m.b.H., die seit Anfang 2018 Teil der Brau Union AG. ist, die österreichische Gastronomie sowie den heimischen Handel mit den besten Getränken. Das Traditionsunternehmen mit rund 100 Mitarbeitern ist nicht nur als Getränkefachgroßhändler mit Vollsortiment sondern ebenfalls als Importeur für (Schaum)Weine, Spirituosen, (Craft)Bier sowie Cider und alkoholfreie Getränke bekannt und führt Exklusivmarken wie u.a. Brewdog, Brockmans, Brothers, Bumbu, Fentimans, Luc Belaire und Tomatin. Zur Ammersin Getränkewelt gehören Getränkeshops in Brunn, Wien (Hietzing und Margareten) und Klosterneuburg, das 2015 eröffnete Bierspezialitätenfachgeschäft BeerLovers mit dem Online Store www.beerlovers.at sowie die 2017 gegründete Mikrobrauerei Muttermilch – Vienna Brewery.

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragen und Kontakt: Edit Rainsborough, Kommunikation,

M: +43 664 887 30 524

E-Mail: presse @ ammersin.at