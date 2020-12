CLARK blickt auf erfolgreiches Geschäftsjahr 2020 zurück (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Das Frankfurter Insurtech CLARK zieht nach einem erfolgreichen Geschäftsjahr 2020 Resümee. Trotz anhaltender Corona-Pandemie hat es das junge Digitalunternehmen geschafft, erfolgreich in seinen ersten Auslandsmarkt Österreich zu expandieren, seine Kundenzahl auf mehr als 250.000 zu steigern und seine hohe Servicequalität für alle Nutzer kontinuierlich aufrecht zu erhalten. So erreichten die CLARK-Versicherungsexperten 2020 im Monat durchschnittlich rund 14.000 Nachrichten über den App-eigenen Messenger. Etwa 93 Prozent dieser Anfragen werden von den CLARK-Mitarbeitern innerhalb von 24 Stunden abgeschlossen.

Als führender digitaler Versicherungsmanager bietet CLARK seinen Kunden eine voll-digitale Möglichkeit all ihre Versicherungen in nur einer App zu managen, zu vergleichen und zu verbessern. Für ein ganzheitliches Beratungserlebnis stehen auf Wunsch auch Versicherungsexperten für eine persönliche und individuelle Auskunft zur Verfügung. Mehr als 250 CLARK-Mitarbeiter schreiben an den vier Unternehmensstandorten Berlin, Frankfurt am Main, Püttlingen und Wien die Erfolgsgeschichte des Scale-Ups auch in 2020 weiter.

Mit seinem Konzept konnte CLARK in den vergangenen Jahren kontinuierlich neue Kunden für seine App begeistern: "Über 250.000 Nutzer haben mit unserer App bislang über eine Million Versicherungsverträge digitalisiert", so Christopher Oster, CEO und Co-Gründer von CLARK. "Wir haben uns in kürzester Zeit vom "New Kid on the Block" zu einem wichtigen digitalen Akteur in der Versicherungsbranche entwickelt."

Kompetente Beratung - digital und unabhängig

Neu gewonnene CLARK-Kunden starten nach der Registrierung in der App mit einem Bedarfscheck. Innerhalb weniger Minuten wird so anhand ausgewählter Fragen die Lebenssituation des Kunden erfasst. Je nach Antwort kalkuliert ein regelbasierter Algorithmus mögliche Risiken, die wiederum mithilfe einer von Versicherungsexperten entwickelten digitalen Empfehlungslogik den Bedarf an Versicherungen dieses Kunden bestimmen. Die beliebtesten Produkte der CLARK-Nutzer sind dabei Privathaftpflicht-, Rechtsschutz- und Hausratversicherungen.

Basierend auf den Ergebnissen der Bedarfsanalyse lassen Kunden sich anschließend persönlich durch einen CLARK-Kundenberater zu einem Versicherungsthema beraten oder holen sich weitere Informationen ein.

Die meisten seiner Kunden betreut CLARK in Deutschland in den Großstädten Berlin, Hamburg und München. Durch seine digital-basierte Kundenkommunikation kann CLARK auch im Jahr 2020 trotz anhaltender Corona-Pandemie den gewohnten Service aufrecht erhalten: Im Schnitt erreichen die CLARK-Versicherungsexperten im Monat aktuell etwa 14.000 Nachrichten über den App-eigenen Messenger. Durchschnittlich werden 93 Prozent dieser Anfragen von den CLARK-Mitarbeitern in 24 Stunden abgeschlossen. Die Kundenzufriedenheit steht dabei im Vordergrund: Die erste Reaktion erfolgt im Schnitt schon nach circa drei Minuten. Dieser Service überzeugt die CLARK-Nutzer und sie bewerten die App mit 4,6 von 5 möglichen Sternen auf der Bewertungsplattform Trustpilot als "hervorragend".

Klare Wachstumsstrategie mit starken Partnern

Auch über die Entwicklung im ersten Expansionsmarkt Österreich zeigt sich Oster zufrieden: "Die Akzeptanz bei den österreichischen Kunden übertrifft bisher unsere Erwartungen und bestärkt uns in unserem Ziel, mittelfristig in weitere Länder zu expandieren und europäischer Marktführer zu werden." CLARK lancierte seine App trotz anhaltender Corona-Pandemie im April 2020 in Österreich und betreut dort bereits eine mittlere vierstellige Kundenzahl.

Auf seinem Erfolgsweg wird CLARK von einem Netzwerk aus namhaften Kooperationspartnern wie Payback und Miles and More unterstützt, die ihre Kunden zu CLARK als digitalen Versicherungsmanager weiterleiten. Im Jahr 2020 kam unter anderem der Online-Möbelhändler home24 in Deutschland als neuer Partner dazu. "Für uns ist die volle Konzentration auf das B2C-Geschäft über unsere App der richtige Ansatz, weil wir von der Funktionalität unserer App überzeugt sind und der Zuspruch der Kunden bestärkt uns in unserem Vorhaben", so Oster abschließend.

