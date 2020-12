Das wiiw trauert um Dipl.-Ing. Peter Havlik (1950–2020)

Wien (OTS) - Der in Prag geborene Wirtschaftswissenschafter Dipl.-Ing. Peter Havlik ist am 2. Dezember, im 71. Lebensjahr, in Wien verstorben. Er war ab 1982 Russlandexperte am Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw) und blieb nach seiner Pensionierung 2019 dem wiiw als Senior Research Associate verbunden. Von 1990 bis 2013 war er Stellvertretender Leiter des Instituts und damit für das Wirtschaftsmonitoring von 23 Ländern Osteuropas verantwortlich. Er war lange Jahre das Gesicht und die Stimme des wiiw bei der Präsentation der wiiw-Wirtschaftsprognosen.

