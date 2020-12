FPÖ – Haider: Kompromiss bei Eurovignette ist „mieser Brennerautobahn-Deal für Österreich“

Drüberfahren über Österreich ist nicht hinnehmbar!

Wien (OTS) - Als „miesen Deal für Österreich“ bezeichnete heute der freiheitliche EU-Abgeordnete Mag. Roman Haider die gestrige Einigung der EU-Verkehrsminister zur Revision der Eurovignetten-Richtlinie. Vor allem die Sonderregelung für besonders intensiv genutzte Korridore, wie etwa die Brennerautobahn stößt Haider sauer auf: "Dass wir in Hinkunft den möglichen Mautaufschlag von 50 Prozent für Stinker-LKW auf der Brennerautobahn nicht einmal mehr selbst beschließen dürfen, sondern dafür die Erlaubnis von Deutschland und Italien brauchen, ist eine Entmündigung, die nicht akzeptierbar ist".

Als Verkehrssprecher der Fraktion „Identität und Demokratie“ im EU-Parlament begrüßte Haider zwar das nun paktierte Aus für die seit Jahren in Diskussion stehende und vom EU-Parlament geforderte kilometerabhängige Maut auch für PKW. „Auch die Ausnahme für Kleinlaster von lokalen Handwerksbetrieben ist ‚in Ordnung‘, aber dass die anderen EU-Mitgliedsstaaten Österreich überstimmen und beschließen, dass wir für einen Mautaufschlag von 50 Prozent für besondere LKW-Dreckschleudern die Zustimmung von Deutschland und Italien benötigen, ist ein absolutes No-Go. Nicht nur für die Tiroler Bevölkerung ist diese Vorgehensweise eine Demütigung Österreichs und ein schwerer Rückschlag für alle Bemühungen, die Situation an der Brenner-Autobahn in Zukunft erträglicher zu gestalten“, betonte Haider.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at