ARTIC DRIFT: Arktis-Expedition beschert Bertelsmann Content Alliance große Publikumserfolge

Hamburg (ots) - Über ein Jahr lang haben die Unternehmen der Bertelsmann Content Alliance die größte Arktis-Expedition aller Zeiten exklusiv für die deutschsprachige Öffentlichkeit begleitet. Und das mit großem Erfolg beim Publikum, wie die Auswertung der zahlreichen daraus resultierenden Medienangebote nun zeigt:

Die von der UFA Show & Factual produzierte High-End-Dokumentation "Expedition Arktis" erreichte bei der Ausstrahlung im "Ersten" am 16. November 4,2 Millionen Zuschauer, was einem starken Marktanteil von 12,2 Prozent entsprach. Inklusive der Streamings aus der ARD-Mediathek liegt die Reichweite inzwischen bei 4,58 Millionen. UFA Show & Factual plant einen zweiten Teil der Dokumentation. In Zusammenarbeit mit Fremantle wird zudem eine High-End-Dokumentation für die weltweite Distribution produziert, die voraussichtlich ab Ende Januar 2021 in den Verkauf geht.

produzierte High-End-Dokumentation "Expedition Arktis" erreichte bei der Ausstrahlung im "Ersten" am 16. November 4,2 Millionen Zuschauer, was einem starken Marktanteil von 12,2 Prozent entsprach. Inklusive der Streamings aus der ARD-Mediathek liegt die Reichweite inzwischen bei 4,58 Millionen. UFA Show & Factual plant einen zweiten Teil der Dokumentation. In Zusammenarbeit mit Fremantle wird zudem eine High-End-Dokumentation für die weltweite Distribution produziert, die voraussichtlich ab Ende Januar 2021 in den Verkauf geht. Bei den Gruner + Jahr -Magazinen GEO und GEOLINO zählen die Titelgeschichten über die Expedition, die im Februar und März erschienen, jeweils zu den bestverkauften Heften im Einzelverkauf des Jahres 2020.

-Magazinen GEO und GEOLINO zählen die Titelgeschichten über die Expedition, die im Februar und März erschienen, jeweils zu den bestverkauften Heften im Einzelverkauf des Jahres 2020. Die Penguin Random House Verlagsgruppe hat aus dem Material überdurchschnittlich erfolgreiche Bücher produziert. So steht der Expeditionsbericht "Eingefroren am Nordpol" (C. Bertelsmann) von Expeditionsleiter Markus Rex aktuell auf Platz vier der Spiegel-Bestsellerliste. Auch der exklusive Bildband "Expedition Arktis" (Prestel) verkaufte sich überdurchschnittlich und geht bereits in die 4. Auflage. Am 22. März 2021 wird im cbj-Verlag zudem das Kindersachbuch "Expedition Polarstern - Dem Klimawandel auf der Spur" erscheinen.

hat aus dem Material überdurchschnittlich erfolgreiche Bücher produziert. So steht der Expeditionsbericht "Eingefroren am Nordpol" (C. Bertelsmann) von Expeditionsleiter Markus Rex aktuell auf Platz vier der Spiegel-Bestsellerliste. Auch der exklusive Bildband "Expedition Arktis" (Prestel) verkaufte sich überdurchschnittlich und geht bereits in die 4. Auflage. Am 22. März 2021 wird im cbj-Verlag zudem das Kindersachbuch "Expedition Polarstern - Dem Klimawandel auf der Spur" erscheinen. Die Audio Alliance verzeichnete mit ihrem Podcast "Arctic Drift" rund 150.000 Abrufe mit einer Durchhörrate von über 90%.

Julia Jäkel, Vorsitzende des Boards der Bertelsmann Content Alliance: "Nicht nur uns hat die Jahrhundertexpedition fasziniert, sondern auch unsere Leser*innen, Zuschauer*innen und Hörer*innen. Starke exklusive Inhalte verbunden mit der Strahlkraft unserer Medienmarken begeistern das Publikum quer durch alle Kanäle. Die Erfolge dieses einzigartigen Projekts zeigen, welche Kraft in der Bertelsmann Content Alliance steckt. Vielen Dank an die Helmholtz-Gemeinschaft für diese großartige Partnerschaft."

Otmar D. Wiestler, Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft: "Im Rahmen der einzigartigen MOSAiC-Expedition konnten erstmals mehr als 300 internationale Wissenschaftler*innen das ganze Jahr über das arktische Klima erforschen. Für Helmholtz war es besonders wichtig, dass wir möglichst vielen Menschen authentische Einblicke in diese einmalige Expedition und unsere Forschungsarbeit über die Auswirkungen des Klimawandels ermöglichen. Zusammen mit Bertelsmann Content Alliance, insbesondere der UFA, konnten wir dem Publikum - in beeindruckenden Bildern und Erlebnisberichten aus erster Hand - eine Region nahebringen, die sich bereits jetzt dramatisch durch den Klimawandel verändert hat. Unsere Partnerschaft möchten wir auch in Zukunft sehr gerne fortsetzen."

Bertelsmann Content Alliance

Die Mediengruppe RTL Deutschland, die UFA, RTL Radio Deutschland, die Penguin Random House Verlagsgruppe, Gruner + Jahr sowie das Musikunternehmen BMG begeistern mit ihren kreativen Inhalten täglich viele Millionen Menschen in Deutschland. Gemeinsam bilden sie die Bertelsmann Content Alliance. Mit diesem Verbund schafft Bertelsmann neue Formate und einzigartige Vermarktungsmöglichkeiten in Deutschland. So wird die Bertelsmann Content Alliance zum innovativen und leistungsstarken Partner für alle Kreativen. Bertelsmann investiert jährlich weltweit rund 6 Mrd. Euro in kreative Inhalte.

Rückfragen & Kontakt:

Bertelsmann Content Alliance

Maja Genowa

E-Mail: genowa.maja @ guj.de

Telefon: (040) 3703 - 3845